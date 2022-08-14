2022世界劇場設計展(World Stage Design，簡稱WSD)，8月6日於加拿大卡加立熱鬧開展，活動為期11天，共計35國設計師作品於卡加利大學實體展覽；8月12日晚間舉行WSD頒獎典禮，台灣專業組及新銳組設計師大放異彩，自全球809件作品脫穎雃出，共計14位設計師、16件作品獲獎，得獎數35國排名第一。其中專業組影像設計（Projection Design）、新銳組燈光設計（Lighting Design）與新銳組聲響設計（Sound Design）皆由台灣設計師囊括所有獎項。

本屆世界劇場設計競賽收到來自全球809件報名，專業組539件，新銳組270件，經初選評審後，精選專業組99件及新銳組60件，來自全球35國設計師作品於卡加立大學實體展覽。8月12日晚間於卡加立大學舉行頒獎典禮，台灣專業組及新銳組共計14位設計師、16件作品獲獎，專業組更獲得7個獎項，其中劇場服裝設計師林恆正、影像導演王奕盛、李國漢、周東彥都名列其中，新銳組獲得獎項，台灣更囊括服裝設計、燈光設計、表演設計、聲響設計及空間設計的首獎。

WSD是劇場設計界的重要盛事，每四年在不同城市舉辦，以劇場設計師個人為主的國際劇場設計展活動內容包含世界劇場設計競賽、TAC劇場建築國際競圖、TIP劇場創新發明獎、Scenofest劇場藝術節及OISTAT世界會員大會等，提供各國劇場工作者學習交流的平台。台灣技術劇場協會（TATT）亦每年皆會派代表、評審或進行協辦世界設計劇場展的各項活動。

值得一提的是，今年的WSD是疫情爆發後，睽違3年首次舉行的大型實體國際劇場盛會。台灣技術劇場協會理事長林璞率隊代表台灣參與本年度盛會，其中OISTAT前任副總裁、台灣技術劇場協會創始人之一張翼宇先生，亦藉由台灣技術劇場協會的提名，獲頒OISTAT Award的Golden Pin獎項，表彰其對組織與OISTAT總部移設台灣的重要貢獻。