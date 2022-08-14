柬埔寨打工詐騙案愈滾愈大，台南市警方受理柬埔寨打工失聯案件數持續增至27人，全數前往從事詐騙工作，其中2人曾遭毆打監禁，台南市刑大近日依據柬埔寨出境資料，主動詢問家屬，發現多數對象出身單親或問題家庭，不少人過去即曾從事詐欺工作。

台南市刑大根據刑事局交查的出境柬埔寨資料，近日主動致電詢問出境對象的家屬，許多家屬才驚覺出國的家人失聯，陸續報案，台南市警方受理柬埔寨失聯案件14日已達27人。

台南市刑大分析柬埔寨失聯者背景，多數曾從事詐欺工作，出身單親或問題家庭，到柬埔寨後，全數投入詐騙工作。這群人出國前分成3類型，第1種是單純被騙不知情，第2種因欠債遭半強迫威脅前往，第3種明知從事詐騙仍前往，這部分屬於假性被害人，可能遭警方列為詐欺犯。大多數對象出國前皆已知是從事「偏門」工作。

台南市的柬埔寨受困者年齡介於17至33歲，其中最年輕的17歲少年，家住安南區，現已逃回台灣，他也是台南市警方受理至今，曾回報遭毆打監禁的2名對象之一。當初因為撞壞朋友汽車，遭朋友半脅迫式的提供機票，要求「到柬埔寨作詐騙償債」，被迫在今年4月搭機出國。

少年到柬埔寨作詐騙行業數個月，業績不好，屢遭毆打還被不斷轉賣，轉賣途中一直換車，直到人蛇集團半路遇上泰國警察，少年見組織成員與泰警交涉當下，趁隙脫逃到附近民宅，打電話回台灣向母親求助，輾轉透過外交部援助，8月5日順利返台。

另1名家住佳里區的柬埔寨受困者，近日透過手機的警政APP軟體，以視訊報案控訴遭詐騙集團控制人身自由，警方正釐清查證。

台南市刑大表示將盡速建立柬埔寨受困資料，待聯繫上受困者，才能進一步了解受騙過程與國外生活情況。