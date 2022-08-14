有網友日前在彰化街頭發現「1頭長頸鹿」在路邊，仔細看原來是輛吊車塗上黃色、棕色烤漆，模樣相當吸睛，據悉該輛長頸鹿吊車是當地吊車行老闆的創意，老闆花了20萬烤漆，意外受人喜歡，其他網友紛紛留言「太棒了！不用去動物園」、「太可愛啦！這個擋到路比較不會不爽」。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張照片，在一處大馬路邊有輛「造型特殊」的長臂吊車，該吊車全車塗滿黃色顏料並佈滿棕色的塊狀圖案，形似1隻長頸鹿跪在路邊、伸長「巨大脖子」看向建築物後方，維妙維肖的模樣吸引路過的民眾注目。

有網友日前在彰化街頭發現「1頭長頸鹿」，仔細看才發現是1輛吊車塗上黃色與棕色的烤漆，模樣相當吸睛。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該網友分享照片說「是長～頸鹿耶」，其他網友紛紛留言「我在路上超期待看到這一台的」、「太可愛啦！這個擋到路比較不會不爽」、「霹靂長頸鹿」、「擺明就是偽裝高射炮」、「太棒了！不用去動物園」、「這台在彰化出沒，我也看過幾次」、「驗車驗的過嗎」、「十週年限定皮膚耶」、「回頭率100%」。

事實上，該輛「長頸鹿吊車」經常在彰化縣出沒，是彰化某吊車老闆的創意，該老闆受訪時表示，「突然一個想法想把吊車用的特別一點，那時候『長頸鹿』才剛用好，沒想到就有這麼多人喜歡，真是不枉費花了20萬幫它穿新衣！」該10噸重的吊車可伸長23公尺高，剛完成時一度成為客戶指定出車。