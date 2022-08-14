今年打擊排行榜上排行榜首的清一色都是樂天桃猿打者，其他各隊打者只能努力擠進前段班，去年還擔心自己遇到「二年級症候群」的味全龍郭天信表現依舊亮眼，成績能夠持續維持高檔的關鍵在於學長、教練們的提醒，「與其擔心，不如把自己能做的做好。」

郭天信去年以菜鳥之姿拿下外野金手套跟最佳九人個人獎，並入圍新人王，當時他也曾提到，會擔心自己會碰上二年級症候群，但打完半季後並未看出有碰上太多困難。

總教練葉君璋認為，其實二年級症候群的問題是有辦法預防的，「只要有人給他一些想法、建議，基本上就不太會發生，也可能天信在第一年半年就發生過，今年就是跟著去年下半季的方式去打就好了。」

截至今天賽前，郭天信安打84支與統一獅陳傑憲並列第3，打擊率3成13排名第5，盜壘14次排第4，3項數據都是龍隊之最。但他坦言自己除了上壘率跟打擊率外，並未注意其他數據，但被提醒自己的安打數只差排第一的林立4支，他笑著說：「吼～不要給我壓力啦！」

能夠順利克服二年級症候群，郭天信表示，學長、教練都有給一些建議與提醒，並指著坐在一旁的隊長吳東融說：「像是他就有跟我講，有提醒我，與其會擔心，不如先把自己能做的做好。」吳東融聽聞後接著問他「那你有做好嗎？」郭天信回：「有啊！」

郭天信透露，今年除了照著教練團給的功課去做外，在主場時也都會提前到球場練習，讓自己能維持手感，久而久之也養成習慣，且今年如果遇到狀態下滑，他會透過觀看影片去找出與高檔時的差異，從中做修正，「今年比較知道如何做調整，也不像去年那麼會鑽牛角尖。」