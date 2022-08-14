去年，中科院實驗平台艦LCC-1「高雄號」，安裝了「海劍羚」(Sea Oryx)短程防空系統，此型飛彈可以攔截迫近軍艦的各種威脅，包括戰機、直升機、無人機與反艦飛彈。而在不久前大陸對台周邊演習期間，高雄號艦尾的海劍羚改進成獨立雷達系統，綜合性能更佳。

海劍羚系統最早在2015年的台北國際航太展首次展示，與美國雷神公司的RIM-116 「公羊飛彈」(RAM)相當神似，都是擔任船艦的點防禦武器，差別在於海劍羚系婌的體積顯然比公羊飛彈來的較大。到了2017年的台北航太展，出現了具有獨立雷達的海劍羚，也就是在飛彈發射器之上，安裝中科院自製的X波段相陣列雷達「海鷹眼」與光電系統，被稱為 「獨立版海劍羚」。

雖然犠牲了飛彈的裝載量，從原本的16枚降為12枚，但是萬一軍艦雷達出現故障，或是某些原因而關機時，海劍羚仍然具有防衛效果。而且全模組化設計，也更方便安裝在其他船艦之上。

中科院研發的海鷹眼相陣列雷達，與海劍羚的雷達很相似。(圖/中科院季刊)

根據著名軍事網站「軍武狂人夢」(mdc.idv.tw)的說法，海軍在2017年就傾向選用獨立版的海劍羚，只是上頭搭載的「海鷹眼雷達」研發進度不如預期，許多技術尚未突破，所以在早期的測試，採用蜂眼雷達與海劍羚的配合，也就是去年6月被報導的模樣。

本月初，大陸對台灣周邊海域海邊，《聯合報》報導「左營港裡的中科院測試艦LCC-1也出動，以監控海上情況」，雖LCC-1的最主要雷達是位在艦舯的大型相陣列雷達，但是艦尾的獨立版海劍羚也被拍攝下來，顯示海鷹眼雷達的開發有了突破。