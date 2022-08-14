這個月初美國眾議院議長裴洛西訪台，有網友張貼「政府花9400萬元聘用美國公關公司遊說美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台」之內容，發布澄清為不實訊息，林姓男子未經查證就將不實訊息張貼至社群平台，警方接獲民眾檢舉後，循線查獲林姓犯嫌到案，依涉嫌違反社會秩序維護法函送裁處。

台中市警察局指出，大陸實施環台實彈軍演，政經局勢升溫，散播相關不實訊息易使民眾心生疑慮，甚至影響國人對政府之信任，影響甚鉅。外交部針對批踢踢實業坊（PTT）上「300萬美金邀請裴洛西」發布澄清為不實訊息。

林姓男子於社群平台貼文並附圖片稱「美國司法部網站資料顯示政府在2018-2022期間，共花300多萬美金（9400萬台幣）遊說裴洛西」，未先查證美國司法部網站及我國主管機關外交部資料，事後遭網友截圖檢舉，涉嫌散布不實訊息。

林男到案後認為，這是很重要的訊息，應該讓大家知道，當下沒有特別查證，不知道這樣會涉及刑責，並非惡意散播，未料會被截圖檢舉，對於自己的行為十分後悔。

警方指出，依照社會秩序維護法，散佈謠言足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，警方呼籲針對來源不明、未經證實之訊息，勿透過社群媒體隨意轉傳，可透過政府各主管機關公開資訊、新聞或澄清專區，或直接致電查證，避免一時不慎而觸法。