嘉義縣長翁章梁行銷嘉義縣藝文活動。（廖素慧攝）

國民黨主席朱立倫、嘉義縣長參選人王育敏今天宣布成功整合大林鎮長簡志偉退選嘉義縣長，擴大在野聯盟力量，積極尋求連任的民進黨籍嘉義縣長翁章梁僅透過幕僚回應「不意外」。

翁章梁的幕僚表示，翁縣長對簡志偉退選不意外。

大林鎮民代表張伊芊表示，重陽敬老金是代表會主動提案爭取的，公所卻不編列預算，去年才追加預算以致延到年底發放，今年有過半數代表同意依照去年的時程發放敬老金，代表會也都有審預算，因而發現預算有浮編、錯誤百出，要求公所改進，但公所不理會，請簡志偉鎮長不要找藉口抹黑代表會。