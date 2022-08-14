瘦子（E.SO）的「地囚人」演唱會14日終場，提及老婆大肚子，他表示女人懷孕後行動真的很不方便，並在台上向一位照顧他太太的女粉絲道謝：「我老婆很喜歡一個人逛街，提著大包小包，有次走在路上，一位老鄉追過來要幫忙拿東西、陪伴過馬路，不知道她看那一場，我感謝妳照顧我太太，有妳這麼貼心、善良的粉絲是我的榮幸。我見識孕婦懷孕過程，她們是非常偉大的生物，所有男性要對女性放尊重一點，記得每天稱讚她的美。」接著演唱〈稱讚她的美〉。

瘦子今一早在社群發文表示昨晚唱完下台遇到朋友，對方為他打氣，不捨瘦子唱到喉嚨都啞了，他感性說：「其實我想說，我第1天唱完的時候也是啞的，第2天當然也是全力唱到啞才對的（得）起你們給我的熱情。」喊話今天最終戰壓根沒有想留著一個好嗓子走下台，要大家陪他一起嗨翻小巨蛋。

瘦子今登台前透過經紀人自信表示體能絕對沒問題，只不過嗓子狀況僅恢復7成，確實唱到第3天確實有點疲累，仍盡全力不保留任何體力，「要啞就啞」；此外，經紀人透露他前2場一下台幾乎都不講話，也會多喝些開嗓的飲品，但可能因為心情緊繃吃不多，已期待唱完最後一場後去大吃大喝。

瘦子的老婆、父母等家人今繼續到場支持，圈內好友黃宣、阿Ben與老婆徐小可、「Mc HotDog」熱狗和家人坐貴賓席欣賞，天后張惠妹（阿妹）隱身包廂力挺，而月初因心臟衰竭送醫的黃大煒也驚喜現身，報平安表示病情穩定。