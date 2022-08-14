近期在《初戀慢半拍》中與柯震東有精彩對手戲的侯彥西，性格設定為紈絝子弟兼柯震東親戚，但劇本裡對純情的柯震東則是出盡各種鬼點子要幫他變情場浪子，被問到片中扮演柯震東損友時怎麼說服自己和柯，他笑說自己和柯算是相熟的好朋友，「現實生活中打鬧一定會，但不會這樣對朋友啦！」現實生活中的侯彥西算是挺「念舊」的一個人，他說自己其實物慾很低，配件常常只有一套項鍊和手表，就連鞋子也是要穿很久，直到穿壞了才會補一雙新的進鞋櫃，「所以要問我會不會失心瘋買東西，其實蠻難的。我算非常克制。」但他也私下透露雖然省了物慾，但不常買東西的主因則是常常宅在家中打遊戲，可以說打遊戲對他來說就是一種生活減壓方式。「當然手遊的課金模式我也試過，雖然省了不少時間但也少了一些樂趣，當然最近收入高一些我就會買一些虛寶，也算是犒賞自己的獎勵。」

此次進棚拍攝ZUCCa時尚專題時，侯彥西就提到自己的穿衣風格其實與該牌極為神似。「我喜歡有設計感的東西，另外前陣子流行作舊風格的商品也是我的菜，我還會特別為了歷史痕跡去Vintage市集挑衣服。」而ZUCCa舒適又經的起流行檢驗的設計，可說完全符合侯彥西的購物指南。2022秋冬的ZUCCa以中性、自然的設計風格為主軸，強調男女共穿，無年紀性別的優異設計，加上俐落的軍裝式線條與強烈度假風格印花，頗具新時代男性的自在風格。

侯彥西以印花夏威夷衫，打造度假風格。ZUCCa印花夏威夷衫，橄欖綠口袋寬管褲1萬600元。（石智中攝，飾品提供Olivia Yao Jewellery）

侯彥西以印花夏威夷衫，打造度假風格。ZUCCa印花夏威夷衫，橄欖綠口袋寬管褲1萬600元。（石智中攝，飾品提供Olivia Yao Jewellery）

侯彥西以印花夏威夷衫，打造度假風格。ZUCCa印花夏威夷衫，橄欖綠口袋寬管褲1萬600元。（石智中攝，飾品提供Olivia Yao Jewellery）

侯彥西以印花夏威夷衫，打造度假風格。ZUCCa印花夏威夷衫，橄欖綠口袋寬管褲1萬600元。（石智中攝，飾品提供Olivia Yao Jewellery）

侯彥西以另一種城市摩登姿態展演ZUCCa的率性風格。ZUCCa黑色開襟對衫，丹寧繫帶長褲。（石智中攝，飾品提供Olivia Yao Jewellery）

侯彥西以另一種城市摩登姿態展演ZUCCa的率性風格。ZUCCa黑色開襟對衫，丹寧繫帶長褲。（石智中攝，飾品提供Olivia Yao Jewellery）