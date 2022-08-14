東華大學教授施正鋒。（資料照片）

對於林智堅的論文抄襲事件，台大學生會發2200字聲明，被台大校友、東華大學教授施正鋒痛批，太丟臉了，「你們良心被狗吃了？」

對於林智堅的論文抄襲事件，台大學生會終於發2200字的聲明，強調「我們絕對無法接受任何形式的抄襲和剽竊行為，也並無逃避回應此事。針對近日爭議個案，我們要重申尊重學倫會運作及當事人行政救濟程序的立場，同時深刻思考如何制度性地預防類似爭議發生。」

對此，國民黨台北市議員徐巧芯今（14）日在中天電視《周末大爆掛》直言，網友留言很多都是批評的，包括為何碰到林智堅就不談個案？連台大學生都看不下去了！因此，台大學生會的聲明未必能代表台大學生的想法！

東華大學教授施正鋒表示，他40年前從台大畢業，所以昨天到台大聲援的時候，感慨萬千，「我大一的時候發生中壢事件，大二中美斷交，大三是美麗島事件」。而現在這些學生會的，太丟臉了！都想當「領九萬？」「Shame on you！Shame on you！Shame on you！」

施正鋒強調，他是要退休的人，是幫學術倫理講話，不是幫藍的講話。還有人抹黑他是因為沒有再民進黨當官，施嗆聲，「你再講一次！不要這麼不要臉，講這種話！」「我再跟你講，從阿扁到小英，有誰Offer過，不要這麼不要臉，講這種話！心態太糟糕了」。

施正鋒直言，「多少台大老師不願意當他們社團的指導老師，透過我去找我太太，我太太在農經系」，「一些私立學校台派的社團都是我當指導老師，多少人在我家吃過飯，那些學運世代，我都認識」，「接著再少10歲的機要世代，就是鄭運鵬、林右昌」，「再少10歲就是這些太陽花，沒路用」！

施正鋒說，他們現在是吃香喝辣，加入社團是民進黨的掛號吧，以後就「登龍」上去，這些人有用嗎？學運的人唯唯諾諾，全部被蔡英文「壓落底」，他們可以講出什麼道理？他們有點像在郵局，派系之間有幾個窗口，抽一個號碼牌，再沒有路用，只要效忠派系，不是黨喔，就可以排得到。

施正鋒痛批，一票人當助理，忠心耿耿。這些人丟臉死了、有夠丟臉、有夠見笑。回去問爸爸和阿公，過去是怎樣努力過來的，「你們良心被狗吃了？」