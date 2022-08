東華大學教授施正鋒。(資料照片)

對於林智堅的論文抄襲事件,台大學生會發2200字聲明,被台大校友、東華大學教授施正鋒痛批,太丟臉了,「你們良心被狗吃了?」

對於林智堅的論文抄襲事件,台大學生會終於發2200字的聲明,強調「我們絕對無法接受任何形式的抄襲和剽竊行為,也並無逃避回應此事。針對近日爭議個案,我們要重申尊重學倫會運作及當事人行政救濟程序的立場,同時深刻思考如何制度性地預防類似爭議發生。」

對此,國民黨台北市議員徐巧芯今(14)日在中天電視《周末大爆掛》直言,網友留言很多都是批評的,包括為何碰到林智堅就不談個案?連台大學生都看不下去了!因此,台大學生會的聲明未必能代表台大學生的想法!

東華大學教授施正鋒表示,他40年前從台大畢業,所以昨天到台大聲援的時候,感慨萬千,「我大一的時候發生中壢事件,大二中美斷交,大三是美麗島事件」。而現在這些學生會的,太丟臉了!都想當「領九萬?」「Shame on you!Shame on you!Shame on you!」

施正鋒強調,他是要退休的人,是幫學術倫理講話,不是幫藍的講話。還有人抹黑他是因為沒有再民進黨當官,施嗆聲,「你再講一次!不要這麼不要臉,講這種話!」「我再跟你講,從阿扁到小英,有誰Offer過,不要這麼不要臉,講這種話!心態太糟糕了」。

施正鋒直言,「多少台大老師不願意當他們社團的指導老師,透過我去找我太太,我太太在農經系」,「一些私立學校台派的社團都是我當指導老師,多少人在我家吃過飯,那些學運世代,我都認識」,「接著再少10歲的機要世代,就是鄭運鵬、林右昌」,「再少10歲就是這些太陽花,沒路用」!

施正鋒說,他們現在是吃香喝辣,加入社團是民進黨的掛號吧,以後就「登龍」上去,這些人有用嗎?學運的人唯唯諾諾,全部被蔡英文「壓落底」,他們可以講出什麼道理?他們有點像在郵局,派系之間有幾個窗口,抽一個號碼牌,再沒有路用,只要效忠派系,不是黨喔,就可以排得到。

施正鋒痛批,一票人當助理,忠心耿耿。這些人丟臉死了、有夠丟臉、有夠見笑。回去問爸爸和阿公,過去是怎樣努力過來的,「你們良心被狗吃了?」