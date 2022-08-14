鄭運鵬動的什麼腦筋？前新竹市長林智堅先前參選桃園市長，但身陷台大、中華兩個碩士論文抄襲風波，最終頂不住輿論壓力而宣布退選，取而代之的是幫他辯護論文的立委鄭運鵬；臉書粉專「逆風的烏鴉」舉南宋叛金將領吳曦為例，指出「主戰派」的目的未必是打勝仗，而是藉此為自己謀取更大的利益，諷刺鄭運鵬幫林智堅辯護論文，打從一開始就不是為了幫林智堅打贏選戰。

逆風的烏鴉今(14日)在臉書以「有時候，主戰派和你想的不一樣」為標題發文寫道：在我們的印象裡，常常覺得主戰派才是忠臣，主和派就是奸臣、投降派。但其實主和派未必就是投降派，主戰派也可能是奸臣。這裡來說一個故事。」他指出歷史上，「宋朝南遷後，韓侂冑在寧宗期間掌權，當時對於金朝的態度，南宋朝堂的看法不一。當然很多人主張北伐，比如說陸游、辛棄疾。但主和的也不少，主要觀點就是那時候北伐的時機並不成熟。而韓侂冑就是主戰派的代表。」

那是在岳飛死後多年，「韓侂冑上台後積極謀劃北伐，還清算了已死的秦檜、平反了岳飛。在韓侂冑最堅定的主戰支持者中，有一個叫做吳曦。他是宋代名將吳璘的孫子，吳挺的兒子，也因此有不錯的名聲。他支持韓侂冑北伐，也成為韓侂冑北伐計畫中重要的一環。韓侂冑給他四川的軍政大權，兼領陝西。一旦北伐戰役打響，他就將作為西路大軍北上。」

結果大將吳曦竟遭策反，讓韓侂冑也受到牽連，「不過後來有趣的事情出現了。金朝得知了南宋的北伐計畫，於是去招降吳曦，讓他當蜀王，吳曦很開心的答應了。至此韓侂冑的北乏計畫還沒上路，就斷了一臂，後來北伐也就失敗了。而韓侂冑也因此而死。」

烏鴉以古鑑今，提到林智堅身旁的主戰派鄭運鵬，「這故事是在講啥？林智堅的論文案發生後，其實未必是會演變到現在這個地步的。但或許是林智堅的個人意願，或許是民進黨給他的指示，總之，就是一路主戰到底。他身邊主戰的人之中，鄭運鵬無疑是非常引人矚目的一個。但跟著主戰或引導主戰，真的是為了打勝仗嗎？還是幫自己攫取更大的資產？(我是覺得啦，如果深入了解論文的來龍去脈還覺得會贏，應該是腦子進水了)」。

他還說，「從吳曦的例子來看，還真的未必是為了打勝仗。只是吳曦後來下場不太好，被刺殺了。但如果他沒投降，而是假意打幾仗然後敗退，說不定韓侂冑下台，取代韓侂冑的會是他呢。順便一提：秦檜也曾經是主戰派喔....」。

網友回：「自始至終，我就認為月月鳥都在為自己鋪路！他對抄跑堅的論文恐怕比本人還熟悉，說明的記者會是由他主導說明就是很弔詭的過程，甚至我懷疑這個局根本就是他設的」，烏鴉回：「我是覺得他應該沒權力大到可以設局啦，但戰成這樣有沒有故意想弄死林智堅的意思就不好說了」。