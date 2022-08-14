近年來西方品牌在曾經極為熱絡的中國市場遭到連續的挫折，德國知名運動品牌愛迪達CEO認為，中國這個大國不會長期遠離西方品牌，否則所有世界品牌都會遇上麻煩，中國市場會回來的，而且還會有很大增長餘地。

《德國之聲》引述愛迪達CEO羅爾斯特德（Kasper Rorsted）接受德媒訪問的報導稱，如果長期缺失在中國市場的增長，到2025年，愛迪達的銷售和利潤目標都會大打折扣。今年2季度愛迪達在中國銷售額大跌35%，因此下調了今年全年銷售目標。

羅爾斯特德將業績下滑歸因於上海等主要城市為抗疫實施的封城措施，但他也承認，中國國內關於抵制西方紡織品製造商的呼籲也起了作用，阻止了代言人在社交媒體的推廣商品活動。

他說，愛迪達在中國犯了錯誤，「我們在理解消費者方面做得不夠好，從而給做得更好的中國競爭對手提供了空間。」今後，愛迪達將更注重契合中國消費者口味。

2021年3月瑞典品牌H&M因為一則針對新疆棉花的舊聲明在中國受到了猛烈抨擊。此後，輿論持續發酵，Zara、耐吉、愛迪達、巴寶莉等一系列國際品牌捲入了爭議。中國掀起針對這些品牌的抵制運動，數十名中港台藝人宣佈終止與這些品牌的合作。

報導說，一邊承諾要抵制新疆的強迫勞動問題，一邊則是中國的巨大消費市場，許多西方品牌包括H&M、耐吉和愛迪達都面臨兩難的選擇。而近期中國的電視和網路綜藝節目開始給為出鏡明星衣著上的耐吉等品牌Logo打上馬賽克，顯示出北京在這一問題上毫不妥協的強硬態度。

羅爾斯特德表示，他不相信中國這個巨大的國家會長期遠離西方品牌，否則，「所有世界品牌都會遇上麻煩。但我認為那不現實。中國會回來的，而且，還有很大增長餘地。」他指出，中國人通過電視關注美國的籃球和歐洲的足球，「那便是他們不斷遇到愛迪達的地方」。