上KIRIN生茶官方粉絲團，於指定貼文下留言曬圖分享喝茶心得，就有機會抽「KIRIN 生茶生級禮盒」。（KIRIN提供）

炎炎夏日適合來一口冰涼茶飲，日本茶飲品牌KIRIN台灣麒麟宣布旗下三款飲品全面換裝升級，並推限定禮盒以及鐵盒餅乾組抽獎活動。

自日本原裝進口的「KIRIN生茶」此次在口感和包裝上皆大幅升級，除了包裝更清爽，茶葉也採100％日本國產、介於玉露與煎茶之間的「冠茶葉」，精算茶葉配比達到甘甜柔和與清爽微澀之間的完美平衡；以現代工法微調製程，對茶葉烘焙程度更為講究，並以較耗時的「低溫萃取」手法抑制苦澀，引出茶葉的甘甜滋味。

品牌也推限定「KIRIN生茶生級禮盒」抽獎活動，禮盒內附有全新升級的KIRIN 生茶一瓶，搭配職人工藝玻璃杯和設計珪藻土杯墊，精裝配備讓品茗體驗更顯雅趣，即日起於生茶官方臉書粉絲團，留言曬圖分享全新升級「喝口生茶」的心得感想，就有機會抽中。

此外，KIRIN也與鐵盒餅乾品牌KotiKoti家家合作，推限定「幸福聯名鐵盒餅乾組」，採日本原料並融合手工職人精神，訴求下午茶體驗更美好。即起於KIRIN午後の紅茶台灣官方社群，曬照分享並完成指定任務，就有機會獲得一組。