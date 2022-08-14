四輪誤闖機車道「豁出去了」 直衝竟比汽車道快 網全看傻（取自臉書「SUPERMOTO8超級摩托幫」）

北市麥帥一橋路面分為汽車道與機車引道，不時發生汽車誤闖機車道後倒回的事件，但日前1輛休旅車誤上機車道後竟直接一路直行上橋，而一旁汽車道卻車多壅塞，休旅車一路順暢，讓網友笑說「看來是為很懂得省時間的老司機呢」、「怎麼好像比汽車道還快」。

臉書「SUPERMOTO8超級摩托幫」日前分享1段影片，1輛白色休旅車在行經北市內湖麥帥大橋時，在一處岔路口竟直接開上「機車道」，只見該車順著狹窄的道路一路上橋，車身幾乎已完全佔據2道，行駛過程還可發現左側的汽車道壅塞車多，而休旅車則一路順暢。

麥帥一橋不時發生汽車誤闖機車道後倒回的事件，但日前1輛休旅車誤上機車道後竟直接一路直行上橋，而一旁汽車道卻車多壅塞，休旅車一路順暢。（翻攝自臉書「SUPERMOTO8超級摩托幫」）

該臉書小編發文笑說「麥帥大橋的超窄機車道居然有人開休旅車挑戰成功，看來是為很懂得省時間的老司機呢」，連臉書粉專「我是內湖人」也轉貼分享說「汽車誤闖麥帥一橋機車道，怎麼好像比汽車道還快」。

其他網友則紛紛留言「如果順著路開，又沒注意，真的很容易開到機車道」、「路不熟的，真的會開錯，我在這裡都遇過2次汽車誤闖，還龜速」、「這邊常常有汽車誤闖，但是大多數都會慢慢慢慢的倒車」、「可以列入解決內湖交通方案之一」、「快了至少15分鐘」、「有可能不是誤闖，說不定他知道走這條比較快」、「真的是傻眼了」。