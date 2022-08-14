今22架共機在台海週邊活動 11架過中線 18:242022/08/14 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機台海週邊活動示意圖。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台海週邊空域空情動態。國防部提 國防部今(14)日表示，迄1700時止，偵獲共機22架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域11架次)、共艦6艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。 軍演4天 台灣少收800萬過路費 13架越過海峽中線！今29共機、6共艦擾台 國防部回應了 2022台灣文博會進入倒數 「創意逛大街」強力接棒 #22 #共機 #活動 #架次 #週邊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃機挺農民 採收西瓜贈社福團體 04:102022/08/14 社會新聞 送愛非洲 20天募得1400雙鞋 04:102022/08/14 地方新聞 流浪動物花園協會 百場送養活動 傳幸福 04:102022/08/14 企業經營 北港青銀徵才活動 半導體大廠矽品首次參與雲林徵才 13:392022/08/13 生活 全家總動員 好書交換日熱鬧登場 04:102022/08/14 地方新聞 犯罪猖獗困擾餐飲業 04:102022/08/14 專題周報 你是哪種動物系？ 蔡英文LINE推測驗活動宣傳育兒政績 16:222022/08/13 政治 MAGIC ZONE賞車活動 快閃登場 04:102022/08/14 產業．科技 「好心肝大使」白嘉莉分享護肝不二法門 04:102022/08/14 生活新聞 養鐵粉、辦週年慶 大學校長變CEO比拚募款力 05:152022/08/14 財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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