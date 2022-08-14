台海週邊空域空情動態。國防部提

國防部今(14)日表示，迄1700時止，偵獲共機22架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域11架次)、共艦6艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。