行政院種樹百里工程，常導致南下恆春車流壅塞、引來民怨，日前還有民眾上網爆料，「明明路口就有施工單位交管人員，還堅持警察站路口指揮等」，屏東縣警局則澄清回應表示，這是例行勤務，目的是為加強交通疏導，與種樹百里工程無關。

屏東警方表示，為讓暑期旅遊交通順暢，歷年均編排勤務加強交通疏導，且可機動性快速排除交通事故，以避免車流壅塞情形；並非為種樹百里工程特別編排，針對工區部分，警察局另有要求承商需聘請義交擔任工區指揮工作。

經統計，暑期7月屏鵝公路每周末南下、北上車流最高均達3萬輛次，是嚴重壅塞主要原因，且因道路容量有限，必須以調撥車道來讓車流保持順暢，但在部分路口因為轉向車流安全及效率問題，需派員警指揮疏導，以提供更安全有效的指引，以致於與占用道路施工的「種樹百里2.0」工區路口重疊。

警方說，事實上絕大多數工區跟路口都是由施工廠商聘請義交來執行交管工作，員警只擔負影響交通順暢與安全的路口，以及應變交通事故疏處的勤務。