《機智校園生活》演員王新凱（左前起）、吳玳慈、楊銘威、周曉涵、林輝瑝、李星鏴、馮容潔、黃柏峰出席見面會。（TVBS提供）

李星鏴、林輝瑝、(右)楊銘威 為王新凱慶生。（TVBS提供）

周曉涵（右）霸氣壁咚楊銘威。（TVBS提供）

周曉涵（右）、楊銘威出席見面會。（TVBS提供）

黃柏峰、馮容潔、李星鏴、林輝瑝、周曉涵、楊銘威、吳玳慈、王新凱出席見面會。（TVBS提供）

TVBS《機智校園生活》第三季「必勝高三生」，14日由「伍老師」周曉涵、「曾老師」楊銘威帶隊，率學生演員岳軒、鄭芯恩、馮容潔、黃柏峰、林輝瑝、李星鏴、王新凱、鄭豐毅、孔令元、楊翹碩、陳彥廷、吳玳慈前進中南部出席見面會，眾人難掩興奮之情，頻說：「好像去校外教學，超期待跟粉絲見面喔！」

見面會下午2點先在高雄統一夢時代登場，學生演員賣力表演主題曲〈WAKE UP〉，粉絲立刻跟唱，氣氛宛如大型KTV。演員們話匣子大開，活動現場突然變成「爆料大會」。楊銘威被爆料平常都素顏上戲，今天特別早起妝髮，粉絲們在台下狂讚「好帥」，他笑說：「所以，我今天比電視上帥一點！」周曉涵馬上稱讚：「都帥！今天帥100倍。」

兩位老師周曉涵、楊銘威被推派在「機智比手畫腳」率先示範，第一題竟出現「壁咚」，周曉涵隨機應變抓王新凱、黃柏峰、林輝瑝3帥組「人肉牆壁」，霸氣將「曾老師」咚在牆上，毫無防備的楊銘威瞬間露出靦腆笑容，近距離接觸引發現場觀眾瘋狂大叫。

「酒令」李星鏴提前劇透「寶仔CP」兩人之後有吻戲，令粉絲十分激動；王新凱則自爆國中住宿太屁孩，洗完澡一群男生在校園裸奔，慘遭記過處分；馮容潔洩露黃柏峰小祕密，戲裡帥帥不說話是因為一開口就吃螺絲，「川咪CP」展現難得相愛相殺的一面，相當可愛。

由於15日就是「大猩猩」王新凱生日，演員們偷偷計畫要給壽星驚喜，藉著比手畫腳出題，秀出「大猩猩」、「生日快樂」字樣，眾人順勢送上生日蛋糕，揪粉絲大唱生日快樂歌，突如其來的祝福，令王新凱相當感動，許願希望大家繼續支持《機智校園生活》以及疫情能趕快過去。

結束高雄見面會，周曉涵、楊銘威與學生演員岳軒、鄭芯恩、陳彥廷、鄭豐毅、孔令元、楊翹碩趕往台中廣三SOGO百貨。年輕演員們幾乎都是第一次參加見面會，十分期待和粉絲見面，事前也做充足準備。小胖鄭豐毅、舞王岳軒，為表現完美勤練〈WAKE UP〉，楊翹碩從海灘戲之後，持續鍛鍊全身肌肉。所有人都在這段時間勤保養、狂補眠，鄭芯恩幾乎天天敷臉，陳彥廷一到晚上10點就入睡，被笑是「睡美男」。台中出身的小蘋果孔令元最為激動，提到小時候常在百貨看到偶像明星，現在竟然換自己在台上，覺得格外有意義。因意外插曲無法到場的編舞小老師賴雅琪，也與台中場的夥伴電話連線，表達對粉絲的謝意：「很可惜不能親自跟大家見面，我真的很愛你們！」