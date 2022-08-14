桃園永安漁港昨（13）晚發生1間宮廟在海邊辦普渡法會時，10多名信眾手牽手走進海中準備送王船時，發生集體溺水，造成3人溺斃、1人送醫搶救中；民俗專家廖大乙指出，可能是過程中有信眾對於燒王船儀式存疑，或是心懷歹念，才引發好兄弟不滿，發生意外，建議廟方應擴大舉辦普渡以慰亡靈。

據悉「紅毛港聖母宮」原在高雄市，因遷村去年將神明請至桃園民宅，今年5月新屋區廟宇落成後才移至新廟，13日晚間是遷址後首次辦普渡活動，沒想到發生憾事；據三立新聞網報導，民俗專家廖大乙解釋，這2年因疫情許多普渡都低調舉辦或取消，今年各地大多恢復普渡，可能造成好兄弟「爆發性出遊」。

而原意是要送瘟出境、祈安降福的燒王船竟釀溺水意外，廖大乙認為有2原因，其1是儀式中有信眾對於燒王船存疑，或是參與的人中有人心懷邪念、而非正心正氣，廖大乙建議廟方應重辦普渡，並更擴大、更誠心舉辦，不可用一樣的貢品，向中元宮或是普渡宮說對不起，以慰亡靈，平息這場意外事故。

整起事件發生在13日晚間，廟方在永安漁港舉辦普渡送煞法會，一行19人頭戴頭燈、手舉火把，過程中需將王船送入大海中，因適逢滿潮捲起大浪，有人突大喊「有人不見了」，大部分人自行游上岸後，最後有3人被救起送醫不治，而現場岸邊還留有來不及推出海的王船，讓人不勝唏噓。

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