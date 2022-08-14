SOGO忠孝館B2超市改裝特別增設活動專區，安排不同主題的季節商品進駐。（吳奕萱攝）

台北市捷運局以高效率完成上下樓雙向手扶梯更換工程，將於明（15日）將忠孝復興站4號出口開通。（SOGO提供）

SOGO忠孝館B2三統漢果子彩月餡禮，售價單盒541元。（SOGO提供）

百貨首家－SOGO忠孝館Deli de Saison旬味廚房by N°168PRIME。（SOGO提供）

台北捷運連通口封閉，對高度仰賴軌道商機的商業機構影響有多大？SOGO百貨觀察，官方臉書在今年5月提到，捷運4號出口要Q3才開通，便引發網友熱烈討論。事實上，據SOGO統計，去年（2021年）1到7月，光從與捷運4號出口連接的忠孝館B1連通口入店的人流，就超過150萬人次，而今年因4號出口封閉長達7個多月，對SOGO忠孝館來客數也影響甚鉅。

在消費者殷切期盼下，台北市捷運局以高品質、高效率，完成上下樓雙向手扶梯更換工程，並於明（1日）將忠孝復興站4號出口開通，讓北市捷運通勤族享受到便利、無障礙的通行空間。

遠東SOGO忠孝館，是全台北市最早與捷運連通接軌的百貨賣場，其中忠孝館B1與捷運連通，更是領全台百貨之先，迄今已超過20年。當時「上行手扶梯，下行樓梯」的規畫，已不符合現今高齡化社會消費者及通勤族的需求，故從今年（2022年）1月3日起，忠孝復興捷運4號出口，歷經7個多月的封閉施工，總算於明（15日）竣工啟用。

SOGO忠孝館也做出諸多努力及集客企畫，從補助計程車車資、針對App會員送餐飲加菜金，到招募人氣名店快閃等，各種虛實整合行銷策略盡出。同時，也利用連通口封閉的期間，進行B2銘店及忠孝超市的大幅度改裝，忠孝館B2的食品超市樓層，年度業績超過9億元，是百貨超市業績、坪效雙冠王，過去不敢輕言改裝，但今年利用連通口封閉期間，進行大規模軟硬體的翻新優化，剛好銜接捷運4號出口改善完工，業績成長可期。

為歡慶4號連通口開通，SOGO忠孝館準備了豐富商品活動迎賓，有悠揚樂聲氣球魔術、服飾成套優惠、家電3千元有找、風扇買一送一等，B1美食街也推出套餐優惠，及飲品冰品買一送一；針對捷運族，特別規劃「悠遊SOGO集點」活動，只要通過B1連通口到忠孝館參加集點活動，通過「愛美力」、「玩時尚」、「饗美食」9大主題站，集章成功可獲得快樂購點數、住宿券、造型按摩機等好禮大獎。