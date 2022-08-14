不少人飼養寵物，將毛小孩視為家人，但並非所有家中成員能達到共識，一名男網友上網抱怨，自己買房後讓父母搬來同住，最近想要養寵物，卻發現爸爸非常不同意，讓他直呼想把爸媽趕出去，引起熱議，也有過來人分享經驗，認為勸服爸媽試著與寵物相處，很快就能化解偏見。

原PO在Dcard發文表示，在靠自己能力買房後，爸媽搬來一起同住，最近打算養一隻狗，卻發現爸爸明顯不同意，還說如果養的話就會把牠丟掉，讓原PO感到不滿，認為房貸都是自己在繳，為什麼想養一隻狗的權利都沒有，「到底為什麼我要這麼卑微？」，也不懂為什麼老一輩的人把生命看得這麼卑賤，甚至出現把爸媽趕出家的想法。

貼文引起熱議，一派網友建議放生爸媽，「房子是你的，他們就沒話說」、「頭期款也是你自己的？是的話，就可以光明正大請他們離開」、「能接受就住，不能就離開。這個家可以沒有長輩，但必須有貓」、「委婉的說為了一隻狗一直吵架，我們要不要分開住？」、「請他們出去，準備好一些你有養他們的證據，之後孝親費都用匯款」。

但也有一部分網友砲轟原PO，「養你養到讀台大，結果為一隻狗要趕走父母，你爸媽要是知道他們不如一條狗會很悔生你」、「雖然你不喜歡爸媽的決定，但趕父母這件事就是不孝」、「小時候你爸媽看你不爽會把你丟出去嗎？講什麼屁話」。

也有過來人革命成功，認為還有轉圜的餘地，「有時候老人都覺得養寵物不好，但大多時候寵物會融化老人的心」、「養了結果變你爸更喜歡寵物了」、「當初我也是堅決要養貓，我爸說你敢帶回來我就丟掉，結果現在養了兩年，我爸愛的要死哈哈哈」、「放心，寵物教的好的話，家裡可以沒有你，但不能沒有狗」。