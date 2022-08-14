第24屆台中市當代藝術家邀請展，於14日在大墩文化中心開幕，共344位藝術家參與展出，涵蓋11大類創作媒材，呈現台中多元豐沛的藝術創作能量；市長盧秀燕當場頒發藝術家感謝狀，肯定參展藝術家對台中市藝文發展的貢獻，展期至8月31日止。

市長盧秀燕表示，台中市有文化城美譽，台中市當代藝術家邀請展邁入第24年，是全國備受矚目的藝術指標展覽之一，參展人數最多，今年有344位、年齡從20歲到90歲不等，橫跨近8個世代，台中藝術大師創作不輟，不斷注入創新能量。

盧秀燕指出，比照金馬獎以20公尺長紅毯、T型伸展台，並用大螢幕轉播典禮實況，讓市民都能看到，未來也會舉行更多相關展覽，以及透過補助協助專案等，讓藝術家在台中好好創作。

文化局指出，展現台中市當代藝術思潮和創作視野，自1999年舉行「台中市當代藝術家聯展」，每年夏天匯集台中優秀視覺藝術創作者齊聚，展示精采藝術創作、彼此觀摩交流，為使展覽名實相符，今年正式更名為「台中市當代藝術家邀請展」。

文化局指出，展覽在5月中旬邀請收件，即使在疫情期間，藝術家們仍熱情參與，累計344位藝術家、344件作品參展，首次參加有21位、年齡80歲以上34位、連續24年全勤參展的藝術家有33位，是目前全國公辦展覽人數最多的藝術盛會。

文化局說，今年參展藝術家中，最年長的是版畫類楊允模老師高齡94歲，提供《虎視眈眈》版畫作品展出，呼應藝術家虎虎生風；同樣以生肖虎為創作主題，24年來參展不缺席，工藝類老師陳春明作品《虎你歡喜》，以竹頭雕刻可愛又童趣的小老虎，令人心生歡喜。

連續參展24年、年逾80歲的雕塑類老師陳金典，都提供最新作品參展，這次展出石雕作品《親情》高65公分、逾150公斤，刻劃貓頭鷹家族爸爸穩穩撐持，媽媽雙手環繞2個小孩站在爸爸肩上，象徵著藝術薪火相傳；今年88歲膠彩類藝術家趙宗冠老師年年以全新作品展出。