徐小花拍攝新歌〈獵戶座〉MV訴說敬愛之人的逝去，穿梭兩界，將所愛之人的靈魂帶往獵戶座。（山楂果影像提供）

徐小花拍攝新歌〈獵戶座〉MV訴說敬愛之人的逝去，穿梭兩界，將所愛之人的靈魂帶往獵戶座。（山楂果影像提供）

被綜藝天王吳宗憲封為「人間凶器」的創作歌手徐小花，推出新歌〈獵戶座〉MV，一舉獲得6項國際影展的肯定，拿下最佳MV冠軍的獎項包括美國「DMOFF國際線上電影節」、英國「TMFF線上影展」、法國「CPFF巴黎國際影展」、捷克「 Prague Music Video Awards布拉格音樂錄影帶獎」、印度「KIFF國際影展」，另外也拿下美國洛杉磯「TMA音樂節」的「最佳MV獎」亞軍。負責MV拍攝的山楂果影像導演胡皓翔表示：「目前還有多項影展入圍中，期待還會有更多獲獎的好消息。」

對於新歌MV接連獲獎，徐小花說，「今年雖沒能參加金曲獎，但沒想到居然能獲得國際獎項超級驚訝！上半年在疫情中很辛苦的做新歌、拍片，感謝文化部對音樂人在疫情中的支持，才能讓努力終於被看見，MV導演胡皓翔拍得超用心，可說是實至名歸！希望接下來的新作品也都能一帆風順，讓更多人聽見我的歌、喜歡我的作品。」

徐小花表示，〈獵戶座〉這首歌想以溫柔而正向的方式來訴說敬愛之人的逝去，MV中的主角穿梭兩界，將所愛之人的靈魂帶往獵戶座。導演胡皓翔則談到在發想籌備期間，有限資源與表現手法的平衡上，與歌手、音樂製作人有大量的討論。「遇到願意捲起袖子一起完成影像作品的歌手，是再幸福不過的！因為小花如此有拼勁，影像工作者與歌手合作，才能在資源有限的緊迫下，將影像的可能最大化！」MV在林口取景，拍攝當天現場有成群的黃牛四處走動，為了拍出奇幻空靈的氛圍，全團隊小心翼翼的避開黃牛，「我們也怕打擾黃牛，但黃牛超可愛，還會繞路非常有禮貌，好像不想打擾我們拍攝。」

而徐小花踩著20公分高跟鞋、配著行動不便的白紗、戴著無法呼吸的頭套，小心的攀登水牛坑，徐小花表示：「其實拍攝現場我是很狼狽的，能在作品中美美的，要感謝導演及所有現場與後期的工作人員！」雖然水牛坑地形奇特，但拍攝前就替所有人員保險。導演更是學著影片警語般笑說：「本片拍攝過程沒有任何黃牛與人類受到傷害。」