蘭陽青年文藝營由40位對文學有興趣的宜蘭學子報名組成的，始於8月12日至14日共3天營隊的行程規畫，以宜蘭市中山國小作為課程教室，跨足至望龍埤生態步道、蘭陽綠野生態農場及宜蘭市舊城風光。（宜蘭縣救國團提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蘭陽青年文藝營由40位對文學有興趣的宜蘭學子報名組成的，始於8月12日至14日共3天營隊的行程規畫，以宜蘭市中山國小作為課程教室，跨足至望龍埤生態步道、蘭陽綠野生態農場及宜蘭市舊城風光。（宜蘭縣救國團提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蘭陽青年文藝營由40位對文學有興趣的宜蘭學子報名組成的，始於8月12日至14日共3天營隊的行程規畫，以宜蘭市中山國小作為課程教室，跨足至望龍埤生態步道、蘭陽綠野生態農場及宜蘭市舊城風光。（宜蘭縣救國團提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

2022蘭陽青年文藝營由宜蘭縣政府文化局、救國團宜蘭縣團委會及蘭陽青年雜誌社共同舉辦，以「自然寫作坊」為主題，透過藝文課程與實地踏查，讓宜蘭學子藉由3天營隊行程，落實閱讀人文地景的精神；由縣長林姿妙於14日下午的結業式，頒贈結業證書及文藝營創作獎狀，共同拚出宜蘭好文學。

蘭陽青年文藝營由40位對文學有興趣的宜蘭學子報名組成的，始於8月12日至14日共3天營隊的行程規畫，以宜蘭市中山國小作為課程教室，跨足至望龍埤生態步道、蘭陽綠野生態農場及宜蘭市舊城風光。

此次以台灣散文中重要類型的「自然書寫」為主題，邀請不同領域的講師、文藝創作者，傳授多元面向的相關知識；像是知名海洋生態作家廖鴻基及旅遊文學作家沈中元，分享特殊的生命經驗；其縣籍作家吳緯婷和蘭陽綠野團隊的生態講師，分別以生物學及文學，培養學子建立獨立觀點，保持探索的熱忱。

救國團主委蔡岡志表示，鼓勵青年學子在暑假期間，多參與書法、寫作等文學課程，講師資歷都非常豐富且課程活潑，帶領孩童走出戶外尋找題材，讓他們自由發揮、快樂學習。蔡指出，縣長重視教育，透過文化局推廣是很好的模式，盼能培養孩子對文學深厚的底蘊。

準備就讀羅東高中一年級學員方佑心說，第一次接觸這類型的營隊，每堂課都有不同的啟發；其中，最難忘的是大家都以為文學是著重在技巧、語彙等，上了課才知道最特別的不是著重在文字上，而是學習觀察每個講師的背景、授課方式，或是結合土地、海洋關懷等面向寫作，以落實室內理論課，讓學習更到位。

林姿妙表示，希望喜歡書寫的同學，能用自然的方式把生活點滴都記錄下來，也謝謝老師辛苦的指導，讓他們從小養成書寫的習慣，大幅提升文學能力。縣府將持續跟各位共同努力，拼出宜蘭的好文學，盼學子走出戶外能更了解宜蘭生態，激發更多想法，繼續努力創作，為宜蘭爭光。