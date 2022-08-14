民進黨台北市長參選人陳時中今天晚上參加藥師公會全聯會晚宴，致詞時直言，「我很想當市長」，他說，自己真的想做，希望把事做好。藥師全聯會理事長黃金舜更帶頭高喊「藥界會用最大的力氣讓阿中當選首都市長。」

藥師公會全聯會今天傍晚舉辦第十五屆會員代表大會，並進行理監事改選，今天晚上選在君品酒店舉辦晚宴，邀請總統蔡英文、現任衛福部長薛瑞元、次長王必勝，疾管署署長周志浩，以及民進黨台北市長參選人陳時中皆到場。

陳時中致詞時感謝防疫期間，藥師公會對於口罩實名制、快篩實名制、送藥到府義無反顧幫忙，「有時候時間過去了偶爾會忘記當初多痛苦」，對於藥師一早面對大排場龍的民眾，承擔壓力，點滴在心頭，還說「大家委屈了。」

對於任內調高藥師服務費，陳時中表示，健保體系非常困難，要經過很多程序，但這是還藥師公道，疫情起來我們覺得我們調對了。

前衛福部長陳時中以台北市長參選人身份出席藥師公會全聯會晚宴，拍胸脯保證自己跟衛福部部長、署長很熟，當選後會幫忙爭取補助。（林周義攝影）

接著更直言，自己要報告一個心聲，就是「我很想當市長」，他說，自己，真的想做，希望把事做好抱著對職位的尊重。對於總統提名的時候說要做對事，符合市民的期待，要符合期待就要透過議員整合地方的需求，做對事，有市長會做事，有議員作對事。

黃金舜說，陳時中過去擔任部長指揮官，和藥師團體建立密切關係，口罩實名制 快篩實名制 送藥到府，藥師團體一一完成，如今阿中要選市長，他也知道藥師團體，調劑費長期委屈，去年協助一張處方增加6點。台灣處方藥一年3億多張，去年增加常態性收入幾十億。

因此，這次部長選市長，這條路很困難辛苦，藥界這次會和阿中站在一起，不會讓他孤單寂寞。更帶頭高喊「藥界會用最大的力氣讓阿中當選首都市長。」

年年出席藥師晚宴的陳時中受訪更直言，自己和藥師一直都是親密的朋友，「1126後」，要是當選首長，未來在健保費用上，該補助該爭取的，因為自己各方面都很熟悉，一定會幫忙向現在的衛福部長薛瑞元，以及各署長，「就合理面」來爭取。