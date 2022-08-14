「搭飛機乘半趟」的傘兵，必須要善於操作自己的降落傘才能安隱的落在預定位置，時至今日仍然並不容易。一名德國傘兵在空降比賽時，在最後降落階段有些慌亂，為避開眼前的大樹，結果碰巧落在民宅的2枚陽台上，或許算是一種幸運。

命令與任務(task and purpose)報導，這是一名德國傘兵參加今年的Leapfest國際傘兵比賽，今年在美國羅德島舉行，參賽人員搭乘CH-47契努克直升機，在1,500 英尺(460公尺)的低空高度，降到一處農場降落區。

低空跳傘的難度當然很高，因為有效的控制時間非常短，這是德國傘兵最後慌亂的主要原因。這名德國傘兵的降落過程被農場主人拍攝下來，他覺得很有趣，就將影片放到網上。

美國陸軍第82空降師的1名跳傘隊長說，「我跳傘70次了，不會犯他這樣的錯誤。」

他說：「如果不知道傘兵的目標降落地點，或或當時的地面風向等細節，很難確定倒底出了什麼問題，但是影片已經透露幾個錯誤。」

「他看起來像是被風飄著走的，這使得他的降落速度太快。美國傘兵的訓練是要迎向風來減速，迎著風可以增加傘的浮力，延長落地時間，也就比較穩定。」

「我認為可能是因為這是一場競賽，他們在降落區放了一個“X”，然後儘可能最快抵達X。如果傘兵沒有剛好降落在 X點上，那麼落地後的時間會繼續算，直到他們收回降落傘，並跑到X上才算完成任務。這可能使得他儘量縮短在空中的時間。」

跳傘隊長還注意到，「傘兵在靠近房子時，雙手瘋狂地搖晃操作帶，這樣非常無效，傘會變得很不穩定」

他說：「控傘最忌來回搖晃，因為那會引起擺盪，使你下落得更快。」

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目前還不清楚這名傘兵的最終成績是多少，或者他的團隊在比賽中的表現如何。但至少，這名傘兵已做了一個很好的不良例子，說明跳操時該做什麼，或不做什麼。