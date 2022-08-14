新竹市前市長林智堅因涉論文抄襲被撤銷台大碩士學位，掀起後續檢驗政治人物論文的風波。不過奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金認為，「民眾和媒體，可能對碩士論文有些誤解，以致於有過高的期待！」引發熱議。

陳志金表示，簡單說碩士論文就是碩士畢業前的作業，圈內的人都很清楚，對於指導教授來說，碩士生的論文絕大部分都無法發表於國內期刊，更別說是SCI/SSCI期刊，是沒有產值的作業。碩士畢業後如果走上研究和教職的路，大部分人都不好意思再看自己當年的碩論，很多人希望它能永遠藏在國圖，誰會想到多年後被人挖出來認真比對？

陳志金提到，碩論就是研究生「學習」如何做「研究」、「寫論文」的作業，對很多人來說都是「初體驗」，毫無頭緒下，指導教授或學長姐會有一些範本給你參考，稍有規模的還會有「模版」可以套，像研究漁業的教授，4位研究生可能是寫甲魚、乙魚、丙魚、丁魚討論相同主題的論文，前言、目的、方法、統計…自然相似，資料也可能是教授的計劃案或是博士生的論文所收集來，再拆解分給4位碩士生去寫。

陳志金指出，這些參考範本能夠抄多少、抄的時候應該要如何改寫，很多研究生不一定有概念，再加上有修業年限的壓力，不宜對碩士生的論文過於挑剔可能也是指導教授們普遍的共識。「碩士論文，就很像是初學毛筆字的『臨摹』，如果現在以期刊論文（職業選手）的標準來檢視它的品質，是不是過於嚴苛了一點？」

不過陳志金也強調，以現今社會氛圍來說，未來是否應更嚴格的看待「碩士論文」的品質，他自己是樂觀其成。另外，對於很認真寫論文的人，可以發表SCI就是對自己的努力，最好的肯定，也不需要為了他的看法而覺得受委屈。

對此，有網友回應「您說的才是事實，很多人根本搞不清楚好的期刊論文、普通期刊論文、研討會論文、和學位論文之間的差異」、「這是我近日內發現最貼切最好的詮釋了，講得太棒了」。

但也有人持反面想法，「就算是作業也不應該用抄襲的，為何碩士論文可以用抄的？就算是大家都這樣做，也不能正當化」、「阿金醫師，我向來尊重您的￼醫學專業，不過無法認同您對於碩士論文的這種看法。個人在大學教書，認知與您相差甚遠，而且周邊的老師也不會認同您這樣的文章」。