民進黨桃園市長參選人林智堅因碩士論文抄襲風波退選，傳綠營某大咖懷疑曾表態參選桃園市長意願的前立委鄭寶清就是爆料者。鄭寶清今天上中天的節目明確表示，他並不是爆料者，因為這論文沒有特殊關係是拿不到的。

針對鄭寶清遭質疑是爆料者。中天政論節目《週末大爆卦》主持人馬千惠問來賓鄭寶清，媒體人吳子嘉聽到風聲，因鄭寶清的看板還在，綠營某大咖便質疑林智堅中華大學論文風波是他爆料的。鄭寶清回應表示，這太看重我了，因為是中華大學先說已經審查完畢，林智堅又出來講審查過程都在修理他，接著林智堅又棄選，一連串的事情發生。簡單來說，是最後一根稻草壓垮林智堅，這是很容易的政治判斷。

馬千惠再問，當初林智堅中華大學論文有問題，不是你爆料的嗎？鄭寶清明確表示，不是，他怎麼會爆這個料，因為這論文沒有特殊關係是拿不到的，不像一般論文是公開的，而是放在竹科管理局的抽屜裡面，一定要很知道內幕的才拿得到，也就是一定要裡面的人才知道，不然誰知道。他強調，如果論文是公開的，拿去比對還有道理，但這論文並不是公開的。

國民黨前青年團團長田方倫則表示，民進黨找戰犯的原因很簡單，總是要有支持者的出氣口，鄭寶清就是綠營的出氣口，鄭寶清、高嘉瑜、王世堅3人，現在成了民進黨的「三寇」。因為民進黨支持者必須要有明確的出口，這些支持者沒辦法接受原本支持的林智堅，論文是抄襲的，認為他被抹黑成這樣，還搞到要退選，而情緒的出口就是鄭寶清、高嘉瑜、王世堅這3人。他們認為只有把鄭寶清這3人打成戰犯、背骨仔， 民進黨人的情緒才有出口，這也是民進黨內部要去做的策略。