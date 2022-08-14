A股上市的海航控股11日晚間公布定向增發計畫，擬向瀚巍投資定增募資不超過人民幣（下同）108.7億元，扣除發行費用後全部用於補充流動資金。此次非公開發行A股股票數量為99.72億股，不超過發行前該公司總股本的30％，定增價為每股1.09元。

香港經濟通通訊社報導，海航控股表示，這次非公開發行完成後，控股股東將從方大航空變更為瀚巍投資，但實際控制人仍是方大集團董事局主席方威。市場分析，此舉意味著海航控股距離回歸業務正軌再進一步。海航控股12日股價飆出漲停，收報1.45元。

海航控股10日晚間公告，收到大陸證監會行政處罰事先告知書，監管部門對該公司的違規問題，依照法治化原則進行處罰。隨著處罰落實，意味著涉及破產重整的上市公司的重整收尾工作將完結。

4月24日，海航控股前母公司—海航集團公告，海航集團破產重整專項服務信託已依法成立，同時海航集團等321家企業實質合併重整計畫已執行完畢，並獲得法院裁定確認。