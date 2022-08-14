民進黨知道自己在做什麼嗎？前新竹市長林智堅本積極參選桃園市長，但因論文抄襲被台大撤銷國發所學位，日前宣布退選、由立委鄭運鵬接替參選；但國民黨台北市議員徐巧芯今(14日)在《週末大爆卦》節目指出，整個民進黨包括黨主席蔡英文，忘了要為幫抄襲硬凹辯護向社會大眾道歉，選民都看在眼裡，這種口喊清白卻死不認錯的態度，恐是民進黨選情另一輛將撞山的失智列車。

主持人李珮瑄提到，民進黨目前正在找論文案的「追哨者」，徐巧芯表示，「這個問題非常的離譜，就是說林智堅他退選的理由，不是承認抄襲，他是說『我要去尋找我的清白，專心尋找清白』，然後蔡英文呢，跟他同一個鼻孔說話，她說『林智堅退選，是要專心去他的戰場裡面，請人家還他的清白』，然後整個民進黨又跟著一起，又搭上這部列車了，結果呢？這部列車又失智啦！」

徐巧芯說，「你做為一個被台大去認定抄襲，那你要如何捍衛自己的清白？是不是申訴書要送出去？你沒有送申訴書，等於你默認了！你知道嗎？等於你自己也知道這個申訴是不會過，你再送就是再被打臉，連執政黨執政的教育部都救不了你的程度。」

她指出，「所以他沒送申訴書，那台大呢？沒有等到申訴書，當然就按照行政流程的SOP，就把你學位被撤銷的公文發給全台灣各大學了，所以來不及了啊！你知道嗎？這個退選都是一個謊言，其實他就已經沒有送申訴書了，那他要去哪裡證明自己的清白？已經沒有清白可自證了嘛，現在就是在等中華大學什麼時候下來；中華大學的學位，你要不要去送申訴書，如果你被判定抄襲？我猜也不會啦。」

徐巧芯強調，「台大老師在整個過程中，基本上把所有抄襲的證據講得鉅細靡遺，他所有的文字雖然沒有公布給大家，但是非常縝密的，你要如何去申訴？那我覺得最可惡的是，民進黨一直講說『都退選了你們還要怎麼樣？』，可是我問：承認錯誤了沒有？」

「其實林智堅有沒有退選，一點都不重要。」徐巧芯說，「如果他能夠承認自己的錯誤，好好道歉，繼續選下去未嘗不可；但大家今天要看的是，你對於錯誤，民進黨對於自己的錯誤，你會選擇硬凹到底，去選擇跟台大這種學術權威對抗、去抹黑別人，還是你會認錯、反省、道歉，重新再出發？」

徐巧芯表示，「那整個民進黨，包括我覺得最誇張的是，蔡英文，妳作為總統，到現在，妳相信林智堅就是不相信台大，坦白講，妳沒有兩個都相信的道理嘛！台大說林智堅抄襲，所以妳只能二選一，當妳還在口口聲聲，包括鄭運鵬，接替他出來選的人，妳竟然選了一個最力挺他抄襲的人，作為妳接續的候選人，妳們就是全黨都不認，只是把林智堅換下來，能夠止血嗎？中間選民都看不懂嗎？妳當人民都非常愚蠢嗎？」

「所以我覺得民進黨稿這一齣齁，他到底是不是清白的，其實很簡單，看動作。」徐巧芯指出，「林智堅不敢送申訴書到教育部，就是自己已經心虛，已經理虧，現在在那輛車上面的，就剩下民進黨這一群人，失智列車持續開，很快就是要去撞山頭！」