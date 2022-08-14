彰化扇形車庫調車轉盤是整個車庫中心，也是最明顯設施。（黃子明攝）

彰化扇形車庫調車轉盤是整個車庫中心，也是最明顯設施。（黃子明攝）

被列為國定古蹟的彰化扇形車庫今年啟用滿百年，擺放車庫內的CK124、DT668蒸汽火車頭最受民眾青睞。（黃子明攝）

被列為國定古蹟的彰化扇形車庫今年啟用滿百年，車庫內擺放各式火車頭。（黃子明攝）

化扇形車庫內除陳列各式機車頭，也有台鐵員工的鐵道藝術創作。（黃子明攝）

被列為國定古蹟的彰化扇形車庫今年啟用滿百年，擺放車庫內的CK124、DT668蒸汽火車頭最受民眾青睞。（黃子明攝）

DT668「國王號」蒸汽火車頭行駛彰化至二水的鐵道上，不少民眾擠在二水車站前最後一個平交道觀看。（黃子明攝）

蒸汽火車迷守候在二水車站月台，爭睹DT668「國王號」蒸汽火車頭，大家都拿出手機、拍照留念相機。（黃子明攝）

DT668蒸汽火車頭13日牽引6節自強號車廂展開彰化至二水的旅程，大批鐵道迷湧入彰化車站月台爭睹風采。（黃子明攝）

DT668「國王號」蒸汽火車頭再度行駛彰化至二水的鐵道上，在靠近二水車站的軌道上與八堡圳水道並行。（黃子明攝）

緊鄰在扇形車庫的彰化車站將改建，該車站目前擁有軌道數為全台車站之最。（黃子明攝）

彰化扇形車庫內紀念品販售中心除了有各式紀念品及車庫模型，也提供紀念章供遊客蓋戳紀念。（黃子明攝）

DT668蒸汽火車頭牽引6節自強號車廂展開彰化至二水的旅程，司機員在列車抵達二水車站後下車檢查車況。（黃子明攝）

被列為國定古蹟的彰化扇形車庫今年啟用滿百年，目前保存於車庫內的DT668「國王號」蒸汽火車頭，13日再度行駛彰化至二水的鐵道上，這部台鐵牽引力最大、噸位最重的蒸汽火車頭，日本統治台灣期間於1941年購入，雖然迄今已經超過80年，但修復後依然是一尾活龍，且魅力十足，這趟遊程短短一個鐘頭左右，售價高達899元，接近於高鐵台北至雲林票價，260多個名額5分鐘立即完售。

這趟重現百年前蒸汽火車奔馳縱貫鐵路的場景，13日在彰化火車站啟程，DT668「國王號」蒸汽火車頭從一旁的扇形車庫駛出，當她進入彰化車站時，鄰近軌道的兩座月台已擠滿鐵道迷，在簡單儀式後，牽引6節早年自強號車廂的「國王號」鳴響汽笛，軌道噴出兩道白色蒸汽，大小煙管排出裊裊白煙，快速駛離月台，沿途停靠花壇、員林、社頭、田中等站，各站都有鐵道迷追逐拍照，最後抵達二水車站，許多鐵道迷早已守候在現場，有人還在車站與月台間通道樓梯跌倒，引來一陣驚呼，所幸並無大礙，不少未進入月台的民眾擠在二水車站前最後一個平交道觀看，警方出動員警在場維持秩序，避免瘋狂追車民眾闖入軌道。

受到百周年號召影響，彰化扇庫近來經常湧入許多參觀人潮，這座目前全台僅存的扇形車庫，共有12股道，朝車庫方向以99度分散排列，調車轉盤是整個車庫中心，也是最明顯設施，每股道上方庫頂前後各有一支煙囪，共24支，主要是提供蒸汽車頭不同方向進庫雙向皆可排煙之用；1922年建造時花了當時幣值7萬餘元，而目前擁有全台最多軌道數量的彰化火車站花了9000元，造型典雅宏偉的台中火車站造價僅42000元，可見彰化扇庫當時的身價；因屬重要交通設施，二戰時，曾遭美軍轟炸而局部毀損，在目前第5、6軌道間的直立梁柱成Y字型，明顯與其他梁柱T型結構不同，即是當年整修時為加強支撐力而特意改建。

其實早年台鐵在台北、新竹、嘉義、高雄、高雄港另有5座扇形車庫，連當年台糖的窄軌五分仔火車鐵道系統在新營、台中糖廠也曾有過輕便鐵路的扇形車庫，但因蒸汽車頭逐漸汰換為柴電機車，後者前後皆有駕駛艙可供雙向行駛，不需再依賴調車轉盤來調整方向，傳統扇形車庫在1970、1980年代間分別遭到拆除命運，彰化扇庫一度也險遭拆除。 車庫內原本擺放CK101、CK124、DT668三部蒸汽火車頭最受民眾青睞，CK101現於富岡基地柴電工場維修中；DT-668蒸汽火車頭為川崎車輛公司所建造，屬量產型D51標準構造，1949年國民政府來台後，還曾以美援購入5部同型車頭，主要用於載運貨物，也曾用於客運上，是台灣鐵道史上最後的蒸汽火車之一，目前在新北市藝文中心、臺南市立體育場、嘉義縣東石鄉港口宮也保存有同型機車頭。

交通部觀光局參山國家風景區管理處配合「扇庫百年暨鐵道觀光系列活動」，除了13日已舉行蒸汽火車鐵道遊程，另將於11月5日安排第二梯次，有興趣的鐵道迷千萬別再錯過這百年難得機遇之旅。