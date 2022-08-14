台灣首尊天主教中華聖母態像宗座加冕儀式，場面莊重神聖。（天主教嘉義教區辦事處提供／廖素慧嘉市傳真）

天主教中華聖母態像宗座加冕儀式，嘉義市長黃敏惠祝賀。（天主教嘉義教區辦事處提供／廖素慧嘉市傳真）

天主教中華聖母態像宗座加冕儀式，嘉義縣長翁章梁祝賀。（天主教嘉義教區辦事處提供／廖素慧嘉市傳真）

天主教台灣首尊中華聖母態像宗座加冕儀式，14日在嘉義市港坪運動公園體育館舉行，教廷榮休大使葉勝男總主教主禮加冕禮感恩彌撒，梵蒂岡教廷駐華大使達保祿代辦、全台神職人員及教友近2000人參與，市長黃敏惠、縣長翁章梁到場祝賀，場面隆重神聖。

「加冕禮」首先敬獻加冕禮儀玫瑰念珠、耶穌及聖母皇冠，接著達保祿展示加冕證書、嘉義教區主教浦英雄翻譯，由台灣主教團主席李克勉主教，敬獻玫瑰念珠，高雄總主教劉振忠、台北總主教鍾安住、教廷榮休領銜總主教葉勝男，分別敬獻權杖、耶穌皇冠、聖母皇冠，還有感恩彌撒聖祭。

前嘉義教區主教鍾安住於2021年向教宗方濟各申請，為嘉義縣梅山鄉聖母朝聖地的「中華聖母木製態像」加冕，去年3月2日收到教廷批准令，宗座加冕儀式為特定教區特有頭銜聖母態像，加上皇冠或星辰光環，是教會授予態像的最高榮譽。

天主教嘉義教區辦事處表示，聖母態像手抱耶穌，是仿清朝大陸河北省清苑縣東閭聖堂畫像所製，「中西合璧」展現天主教入境隨俗，而梅山教堂文獻記載1900年發生庚子拳亂，清苑縣東閭教徒感念聖母的心靈護佑，籌資建造聖堂，繪製聖母像，委由法國油畫家仿慈禧太后的穿著而繪製，教會來台後，參酌雕刻出「中華聖母」態像。

梅山天主堂於1972年教區指定為聖母朝聖地，至今50周年，今年又逢台梵建交80年，宗座加冕既是宗教美事，也見證台梵邦交情誼深厚。