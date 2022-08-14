中元節普渡「放水燈」、「燒王船」皆為台灣重要宗教習俗活動，不過桃園市新屋綠色走廊昨深夜有3名宮廟人員卻在普渡法會的過程中溺水死亡。對此五福宮主委陳宗賢表示，以民間習俗來說南部燒王船、北部放水燈，與地形無關，桃園人習慣在這4大溪流放水燈，且放水燈只在岸邊放，人不下水。

陳宗賢表示，桃園都是在農曆7月14日早上先豎燈篙，提醒孤魂野鬼晚間有放水燈及普渡，燈篙越高越能被看見，能吸引更多好兄弟前來，待太陽完全下山約晚間7點後才會開始放水燈，以避免好兄弟受太陽阻礙不敢現身，此時便歡迎海、陸、空的亡魂享受普渡，一起聽經。

陳宗賢說，只要有溪流便能放水燈，但桃園有4大溪流為常放水燈的地點為包括南崁溪、老街溪、大漢溪及社子溪。水燈厝中會點燃1根蠟燭，外頭插上1柱香，放水燈者「人不下水」，順著河流將水燈厝放水流，以此普渡無主的孤魂，只要放得越順就代表越平安，其中以南崁溪的景觀最美，水燈排最為壯觀，放水燈活動也行之有年，每年放水燈都會吸引眾多民眾觀賞。