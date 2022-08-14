(由左至右）聯邦眾議員魯文索（Alan Lowenthal, D-CA）、加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）、外交部北美司司長徐佑典、聯邦眾議員貝耶（Don Beyer, D-VA）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen, R-AS）。（外交部官網）

美國在台協會今晚證實，美國聯邦參議員馬基率領國會代表團14至15日訪問台灣。AIT表示，此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環。此國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT表示，美國聯邦參議員艾德馬基(Ed Markey；民主黨籍麻塞諸塞州)，眾議員約翰‧加勒曼帝（John Garamendi；民主黨籍加州），眾議員艾倫‧魯文索（Alan Lowenthal；民主黨籍加州），眾議員唐‧貝耶 (Don Beyer；民主黨籍維吉尼亞州)，以及眾議員阿沐阿‧阿瑪塔‧科爾曼‧羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen；共和黨美屬薩摩亞）將於8月14至15日訪問台灣。

據悉，晚間7點左右，一架呼號為「spar11」的美國空軍C-40C行政專機抵達松山機場。根據飛航軟體flightradar24顯示，這架C-40C運輸機從日本橫田空軍基地起飛，大約晚間7點左右降落於松山機場，8月2日美國眾議院議長裴洛西這也是搭乘同型專機飛抵松山。

美國在台協會今晚證實，美國聯邦參議員馬基率領國會代表團14至15日訪問台灣。AIT表示，此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環。此國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。