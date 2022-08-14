微風信義之夜抽獎，獎項包括商務艙雙人來回機票。（微風提供）

信義之夜限量獨家FENDI Peekaboo ISeeU Medium，價格店洽。（微風提供）

微風信義年度時尚盛事「信義之夜」，今年以「La Dolce Vita沁夏甜蜜之旅」為主題，將於在8月26日（五）18:00至24:00登場。當天憑微風積點禮遇會員，於館內指定區域單筆消費達門檻，即贈該檻酬賓點數回饋：高級珠寶滿3萬元贈1萬5000點、國際精品滿1萬元贈1萬點；國際名品、服飾、時尚家居滿5000元贈5000點；化妝品、香氛、流行運動滿3000元贈3000點，另再推「單筆滿額加碼現抵回饋」。

此外，8月26日（五）微風積點禮遇會員，憑當晚館內單筆消費6000元以上發票，即可參加微風限定豪華旅遊抽獎乙次，獎項有大溪笠復威斯汀渡假酒店、日勝生加賀屋一日住宿券，還有「歐美澳不限航點雙人來回商務艙機票」；在8月28前憑微風積點禮遇會員於館內消費，累計消費金額最高前10名之貴賓，可獲得「亞果遊艇租船券」(價值8萬元)。

微風信義品牌推出許多獨家精品、新品外，也紛紛改裝提供更全面服務，其中FENDI繼去年女裝精品店改裝開幕，全新形象男裝店也以秋冬22系列主題色系打造登場，並設置更寬敞的獨立更衣室；而深受韓星喜愛的Valetra全台首家形象概念店、CELINE全新男女形象概念店，也將於9月盛大登場。另來自巴黎的小眾奢華香EX NIHILO全台首家概念旗艦店、法國的負離子空氣淨化機「Teqoya」，及球鞋愛好者殿堂NIKE KICKS LOUNGE LEVEL 2，皆已陸續登場。