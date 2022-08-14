「2022夏日民歌嘉年華」今首度在高雄巨蛋登場。（寬宏藝術提供）

「2022夏日民歌嘉年華」今（14日）首度在高雄巨蛋登場，施孝榮以磁性高亢嗓音演繹〈一條日光大道〉揭幕，瞬間勾起歌迷記憶；他率先向全場歌迷打招呼：「好久不見，有沒有想我們，這幾年種種關係，很想到高雄（卻）常常事與願違，今天終於美夢成真，為大家請到很熟悉的歌手，帶來最喜歡的校園歌曲。」

施孝榮領軍鄭怡、王夢麟、殷正洋、楊耀東、趙詠華、金智娟、于台煙、王海玲、周治平、王瑞瑜、李明德、周子寒、陳艾湄共14組歌手輪番登場，特別挑選輕快活潑歌曲，包括〈想飛〉、〈奔放奔放〉及〈小茉莉〉等，除了讓歌迷大飽耳福，歌手們妙語如珠更是逗得全場歡笑聲不斷。

7位男歌手也在台上分享當年泡妞趣事，王夢麟自爆初中二年級就開始「無縫接軌」：「只要有一個離開另一個馬上來，你們很羨慕嗎？」周治平幽默接話：「我沒有追馬子經驗，都是被追的。」殷正洋則說：「我們都是純純的愛，先默默欣賞，等待機會。」王瑞瑜開玩笑自嘲：「我交女朋友，但女朋友結婚新郎不是我，才會唱『重提往事』。」

此次打造前所未有的舞台及聲光效果，更邀請楊耀東、趙詠華加入陣容，數小時節目精彩絕倫，下半場14位歌手同台合唱〈童年〉等耳熟能的作品，將氣氛推向最高點。高雄場結束後將於28日轉戰台北小巨蛋，購票洽寬宏售票。