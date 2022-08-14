民進黨台北市長參選人陳時中日前提內湖交通解方，台北巿內湖區港墘里長魏景城質疑陳時中提出的解方是「爛牛肉」，陳時中則回應「批評要有腦筋與專業」，對此，國民黨立委林奕華今天批評，陳時中官威好大，以為自己還是高高在上的指揮官嗎？會亂罵有民意基礎的里長、用粗暴言論面對民眾的市長候選人，真的大可不必。

林奕華表示，作為一個市長候選人，應該用心傾聽在地的聲音，了解民眾需求，提出實質解方，內湖區港墘里長魏景城是真正在地、最了解內湖哪個時段車流量大、哪裡會塞車的人，里長的發言同時代表里民，希望可以改善內湖長久以來的交通問題。

林奕華指出，陳時中提出相關政見時未深入了解在地困境，沒跟地方討論過，面對政見上的缺失，自己不深刻反省檢討改進，卻「見笑轉生氣」亂罵里長？

林奕華直言，其實也不奇怪啦，因為陳時中以前面對政策有缺失時，他也是這樣的！想想過去的口罩之亂、快篩之亂，還有先前租屋的大學生染疫後求助無門，時任指揮官的陳時中，也只會丟「學生應自己照顧自己」。

林奕華說，里長是民眾選出來的基層代表，要了解地方問題或建議，里長絕對是市政府和民意代表諮詢的對象，他們都非常珍惜且重視里長們的意見。

林奕華強調，反觀陳時中，面對里長的批評，不是虛心請益，竟然是回嗆里長，難道陳時中忘記自己是候選人了？還是當慣了高高在上的指揮官，不小心顯露出對基層的歧視？如果不屑聽里長和市民的心聲，就不要來選台北市長。