路面嚴重塌陷（洪靖宜攝）

騎樓磁磚都已掀起。（洪靖宜攝）

高雄市前金區自強一路83巷一處建案工地今塌陷意外，附近住戶和商家急撤離，不僅路面出現多道裂痕，就連一旁的住家也都嚴重傾斜，有住戶私人物品都還來不及拿就逃到外面，一共有7戶被認定危樓。

前金區自強一路83巷口14日下午約13時左右，警方接獲報案有路面塌陷狀況，到場進行管制，並通知養工處及消防人員到場，也協助附近住家撤離，但巷口旁3戶相鄰的透天厝開始慢慢傾斜，甚至越來越歪，騎樓處磁磚已嚴重裂開。

有住戶私人物品都來不及收，就趕緊逃到屋外，一名女住戶回憶起，昨日早上10時許就開始發現門口有幾道不明裂痕，沒想到這些縫隙越裂越大，範圍也越來越大，直到中午12時許，地板如同拱形般翹起，房子也開始往下沉，許多住戶只能眼睜睜在外頭看著房屋狀況，眼神相當無奈。

工務局會同高雄市土木技師公會及建築師公會到場勘察，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，導致滲水滲砂，造成路面塌陷及民宅，消防局派出多輛水箱車持續灌注水至基地開挖內，預防土水持續進入基地，避免鄰房持續傾斜。其中有7戶被判定是危樓，最嚴重傾斜率已達19分之1，會根據《建築法》第85條立刻拆除，並將20名住戶安置在附近旅館中。

工務局表示，現場因違反《建築法》第63條，建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」，並依同法第89條處起、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工。

工務局建管處召集附近受影響住戶協調開會，並協助重回屋內收拾貴重物品，有住戶從家中走出直呼：「牆壁嚴重龜裂，屋況比中午時還嚴重！走路會有暈眩感覺」建商也表示，會盡快加強基地的修復，再做路面的修復工程，對於附近民宅的損失也會全權負責。