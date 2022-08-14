1名女網友日前在某知名連鎖壽司店發現隔壁桌有人朝迴轉壽司盤上的壽司做超噁舉動，竟是把每個盤子的罩子掀開，逐一聞裡頭的壽司，一盤接著一盤，讓該女網友崩潰說以後都只用點餐方式；不少網友也分享類似經驗，有人是拿下壽司後放回，有人則是朝壽司小口吹氣，刷新眾人三觀。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前到知名連鎖壽司店用餐，不經意發現後方有人朝迴轉盤伸出1隻手和鼻子「掀開蓋住壽司的防護罩」，將罩子打開近30度，用鼻子湊上前去聞，接著又換下1個，迴轉盤上壽司幾乎無一倖免，讓原PO痛批太噁心，決定下次一定要用點餐方式，而非直接拿迴轉盤的。

1名女網友日前在某知名連鎖壽司店發現隔壁桌有人朝迴轉壽司盤上的壽司做超噁舉動，竟是把每個盤子的罩子掀開，逐一聞裡頭的壽司。（翻攝自Dcard）

該女網友事後發文說「終於明白在XXX為什麼不要拿迴轉盤上的東西」，而貼文曝光還有其他網友說看過有人從迴轉盤上「拿下又放回」、「朝壽司小口吹氣」，原PO說以前都認為吃迴轉壽司的都是正常人，如今卻刷新三觀，開玩笑說「提議立一個『迴轉壽司法』，讓店員能依法直接把怪胎們拖出去」。

其他網友紛紛留言「會不會以後藏壽司直接把迴轉盤停用，改成大家都用點的」、「所以我不會去這種店吃啊，一堆沒衛生的人在去吃的」、「所以我都指定坐在出餐口」、「有跟店員反應嗎」、「疫情之後都不敢去吃旋轉壽司」、「還看過有人拿了一陣子又放回去，超噁」。