外貿協會落實推動企業ESG，除在自辦各項貿易服務活動置入多元ESG元素，更結合小樹傳愛協會及近50個熱心贊助單位投注心力下，13、14兩天於南港展覽館1館舉辦大型ESG「善愛嘉年華」公益活動圓滿落幕，貿協董事長黃志芳更強調，明年將邀請更多企業參與擴大舉辦。

黃志芳表示，由貿協所發起的讓愛永續活動是第一個永續的公益平台，明年將邀請更多企業夥伴擴大辦理，今年首屆即邀來全台近300位偏鄉小朋友走出大山，特別安排搭乘電動巴士到台北101俯看台北景觀，現場並有人氣歌手及公益慈善團體音樂Live表演及胖卡餐車美食，於展館進行手造獨木舟教學、沙板，模擬戶外探索等活動，體驗力學、工藝及美感等跨領域知識外，同時學習表達對家人的愛，將愛與溫暖延伸至社會。

值得一提的是，展場上永續共好家園展示區，更展出都市蚓農城市生態復育計畫、尿布變黃金、玻璃土園藝奇蹟、廢電子陶冶貴金屬等永續生活提案，讓大家可以認識更多永續概念，並融入日常生活。

2022年為外貿協會ESG元年，黃志芳表示，貿協的會展活動將ESG作為指導原則，無論專業展、洽談會或是在國外辦的活動，皆是用同樣的精神，下半年貿協更持續推出北部場的中小企業碳健檢的活動，且未來貿協將持續結合多元夥伴共同建立ESG生態圈，推動企業實踐ESG及傳播愛與關懷，藉由串連一群有緣、有願志同道合的人，打造永續的公益平台。