又有好戲可看？日前美國國會眾議院院長裴洛西訪台，引發中共連續數天圍繞台灣海域軍事演習。然而，此舉卻似不影響美國官員訪台意願，今(14日)又有美國參眾兩院議員來訪，晚間搭乘美國軍機降落松山機場。PTT鄉民接到消息直呼：「又賣芒果乾」、「又來踩紅線了」、「農漁民瑟瑟發抖」，都覺得又在搞事。

據悉，晚間7點左右，一架呼號為「spar11」的美國空軍C-40C行政專機抵達松山機場；美國在台協會今晚證實，美國聯邦參議員馬基率領國會代表團14至15日訪問台灣。AIT表示，此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環。此國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT表示，美國聯邦參議員艾德馬基(Ed Markey；民主黨籍麻塞諸塞州)，眾議員約翰‧加勒曼帝（John Garamendi；民主黨籍加州），眾議員艾倫‧魯文索（Alan Lowenthal；民主黨籍加州），眾議員唐‧貝耶 (Don Beyer；民主黨籍維吉尼亞州)，以及眾議員阿沐阿‧阿瑪塔‧科爾曼‧羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen；共和黨美屬薩摩亞）將於8月14至15日訪問台灣。

PTT鄉民接獲消息，頓時掀起一陣暴動熱議：「來要錢或給福利？」、「堅哥：拭目以待」、「輪流逛後院」、「阿共士兵幹死，天天都大規模軍演」、「小咖不用報」、「拜登來再報」、「有帶蛋路嗎？」、「來建交再說啦」、「又來踩紅線了」、「晚點看DPP要怎麼做」。

也不少人覺得又要事情多了，「這次不知道要禁什麼」、「又來賣什麼東西?」、「明天台股要上萬六了？」、「解放軍準備再來炸魚惹」、「不過這次好像大家都很低調」、「拜託不要來了，根本毫無意義」、「繼續談半導體吧，上次阿嬤來很失敗」、「日本經濟海域要小心了」、「營養午餐又能加菜了」、「要跟台積電說掰掰了嗎？」、「又賣芒果乾」、「要不要直接把整個議會搬過來啊」、「農漁民瑟瑟發抖」、「又來搞事」。