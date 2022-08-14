大陸女模Naomi（康雅馨）擁有神似混血兒的深邃五官，參加模特兒真人秀《天使之路》打開知名度，過去她和rapper男友Alrocco分手後，被網友爆出是劈腿慣犯、私生活混亂，她疑似不堪輿論壓力，崩潰自殘送醫；近日她發長文反擊還原始末，瞬間成為微博熱搜。

Naomi今（14）日發布微博，表示事隔5年要正式解答過去的風波，她和前男友Alrocco最初認識感覺對方行為紳士，當時兩人沒什麼名氣，但她陪著對方錄歌、騎電動車就很開心，但後期開始覺得男友小氣，生活中日常雜貨用品等都是女方買單，Naomi控訴就連外賣，男友都沒有幫她付過一次錢。她更加碼爆料床事細節，認為Alrocco無論技巧、時間、尺寸都不行，直言「30%的時候10秒，10秒差不多30下結束；60%的時候3分鐘；10%的時候15分鐘」，甚至以M.A.C的「子彈唇膏」來形容前任的部位，「很多人說我鬆，但我意思mac子彈頭誰都緊不起來」，透露自己因前任技巧不行所以有2年拒絕性事。

對於外界說她出軌，Naomi回應曾有2次，一次是參加真人秀愛上音樂組的工作人員，對方在封閉的比賽中很支持自己，被淘汰後兩人發生過一次關係就沒有連絡了，之後她和Alrocco坦白愛上別人，不過兩人並未分手。之後她在日本旅遊時巧遇另一個前任，到對方家借宿，結果發生關係，她坦言「實在不行了你們懂嗎？半年沒有性生活，真的實在不行了」。Naomi提到與陳冠希交往的傳言，坦言自己是19歲認識陳冠希，是一群人去夜店玩，也就去了幾次，也沒有聯絡方式，是以粉絲的心態和對方合照。

Naomi發文控訴前男友。（圖／微博）

種種發言讓外界感到驚訝，網友紛紛留言：「能寫出來太好了，事情發生那個時候肯定滿腦混亂震驚可能還有自我懷疑吧」、「覺得真的是戀愛腦呀～以後要人間清醒啊！」、「說永遠支持康雅馨，永遠愛你」，不過也有網友質疑，指出她文中寫「我以為看過孔雀開屏的人不會再想看小雞啄米」，這番話許多網友不認同「開頭一邊說不搞雌競一邊暗戳戳說自己是孔雀別人是小雞」、「出軌說成追求真愛」、「妳要是一開始覺得男生各方面都不行，妳就分手再找啊」、「不給她買外賣就跟別的男人睡覺」、「完全沒法同情她，自己的選擇自己負責，委屈什麼？」

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