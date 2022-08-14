光學族群二哥玉晶光（3406）第二季財報大幅超越市場預期，且正進入蘋果新iPhone傳統旺季，在業績優異、前景想像空間大的挹注下，摩根大通、瑞銀證券雙雙將推測合理股價升至550元，摩根士丹利證券更賦予630元高檔預期，股價新共識儼然成形。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，玉晶光第二季毛利率37.4％、單季每股稅後純益3.3元，全部遠遠超越市場預期的30.6％與1.8元，毛利率的好氣色推敲是來自產品組合優化，擁有更多的智慧機與虛擬實境（VR）專案，加上生產效率提升與新台幣貶值所驅動。

瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉研判，玉晶光第二季優異的毛利率化解市場疑慮，股價將會正面反應。

放眼第三季，楊維倫高度看好，受惠iPhone拉貨動能與VR貢獻度提升，玉晶光第三季營收將刷新有史以來的新高紀錄。

陳星嘉進一步說明，玉晶光下半年的毛利率可望較上半年更上層樓，理由在於蘋果進入新品季節性放量循環，有助玉晶光營收規模走高，而且玉晶光持續在iPhone鏡頭拉高市占率。

根據樂觀派外資對玉晶光所做財務預期顯示，玉晶光今年每股純益上看23.56元，步出去年20.53元的谷底，2023年更加速前進，每股純益飆上30.41元、大賺超過三個股本。