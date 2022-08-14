近來台灣人被騙去柬埔寨淪為人口販運受害者的消息頻傳，曾造訪柬埔寨的辣媽女星何如芸也分享經歷。何如芸說，「如果我說我看柬埔寨幾乎是無政府狀態，會言過其實嗎？」提到當時他們一行人因為班機延誤，被迫入住此生住過最恐怖的飯店，家人回國後還發高燒，讓何如芸直呼，「柬埔寨我一生只要去過一次圓了我的夢就好」。

何如芸表示，當時他們完成旅遊行程，原本晚間8時許要從第二大城暹粒搭機飛回首都金邊，隔天早上再飛回台灣。於是他們先和其他國家的朋友一起吃印尼菜，吃到一半再趕去機場，不料因為班機延誤，搭航空公司安排的專車回到餐廳吃完飯後，又回到機場候機，沒想到從12點一直等到半夜2點多，才知道飛機還在泰國曼谷沒起飛，問東問西了解狀況直到4點後，地勤安排他們先去住宿，「我真的不騙你，此生我住過最恐怖的飯店來了」。

何如芸透露，當時他們住的飯店有很大的腹地，雖然是一棟一棟的別墅，但殘破不堪的像是廢墟，園區也黑漆漆的沒有亮光，「我一走進那房子差點沒尖叫，那房間的梳妝台鏡子，不知為何竟然用一塊很大的紅布蓋著，我不敢掀開看鏡子上面到底有什麼？整個房間詭異得不得了！室內燈光昏暗，到處都是木雕和石雕人像」，讓她毛骨悚然的一秒都不敢闔眼，深怕突然就有人形的浮水印出現。

幸好2小時天亮後，接駁車就來了，他們也成功搭上候補飛機，但還是沒趕上返台班機，遲了一天回國，家人返台後還發高燒，「我原本想，柬埔寨我一生只要去過一次圓了我的夢就好，現在我的想法一樣沒變！」