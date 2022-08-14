總獎金新台幣315萬的肇喜登峰巡迴賽第4站老爺逐夢公開賽周二（16日）起在老爺關西高爾夫球場進行4回合72洞賽事，136位選手角逐冠軍金盃及60萬冠軍獎金。

老爺逐夢公開賽是比賽場地老爺關西高爾夫球場自1999年後，相隔23年再度舉辦男子職業公開賽，這座球場於1995年正式營運，舉辦過1998年及1999年兩屆老爺男子公開賽，其後也連續舉辦了17屆的TLPGA老爺女子公開賽，兩年前新冠肺炎疫情發生，國外選手入境管制，老爺球場暫停舉辦TLPGA老爺女子公開賽，不過今年再度與TPGA合作舉辦國内賽事，以善盡推廣台灣高爾夫運動之責。

綠林興業有限公司董事長林果兒是這次老爺築夢公開賽主要贊助者，賽前記者會表示，希望台灣高爾夫市場能變大，他以單一小小的企業提供一個小舞台，並希望能拋磚引玉，把這小舞台變大。

叢德貿易有限公司董事長姬斯敏同樣出錢出力，提供肇喜登峰巡迴賽每一場比賽的加碼冠軍獎金10萬元，亞軍獎金加碼 5萬元，因此今年的每場肇喜登峰巡迴賽單站賽總獎金都增為315萬元。

去年度總獎金排名前60名種子球員幾乎都參加老爺逐夢公開賽，包括2021台巡賽獎金王李玠柏（2021台巡賽5冠）、台巡賽總排名第3的王偉祥（2021台灣三商名人賽冠軍）、第5的黃頎、排名第7的林文堂、第8的謝繼賢、第9的陳裔東及第10的方胤人等，及今年度至今獎金最新排名第2的劉嚴鴻（肇喜第二站美津濃公開賽冠軍）、第3的林冠伯與第7的沈威成等好手。

另外，今年球季前4站ThreeBond挑戰巡迴賽贏得2冠的余松柏、進帳1冠的劉永華、沙比亞特馬克與陳伯豪等年輕新秀也將同場競技，力爭個人公開賽首冠，多位長春好手陳志忠、汪德昌、翁永田、林吉祥與徐國雄也共襄盛舉，老中青三代同場展現球技，比賽打完兩回合後，取總桿成績優者前50位選手晉級後兩回合決賽。

開球儀式中老爺球場代表東準光電董事長蔡世銘（左起）、肇喜登峰巡迴賽總冠名贊助翁肇喜董事長、綠林興業董事長董事長林果兒及TPGA理事長陳榮興合影。（TPGA提供）