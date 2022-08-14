繼美國眾議院議長裴洛西訪台之後，美國在台協會今晚證實，再度有5位美國參眾議員來訪，A IT也詳細介紹訪團成員背景：

一、聯邦參議員艾德馬基 (Ed Markey)

在聯邦眾議院任職的37年間，馬基代表其國會選區為他的選民而戰。在擔任眾議院麻塞諸塞州代表團團長時，馬基整合同僚的活力和影響力，代表麻州而服務。馬基在2013年6月的特別選舉中當選參議員，他帶著他的經驗、精力和專業知識致力為麻塞諸塞州的人民奮鬥。

馬基持續努力在美國潔淨能源領域創造新的工作機會，並成為領頭的消費者捍衛者，反對不斷上漲的天然氣費用及外國石油。他是2007 年耗用能源法律的主要聯邦眾議院推動者，此法案使油耗標準在2025年將提高到每加侖54.5英里，是一個世代以來的首次提高。

他也在1987年推動電器能源節約法，該法案中止了數百座燃煤電廠的建設。馬基於2009年推動具里程碑意義的《瓦克斯曼－馬基法案》，這是聯邦眾議院史上唯一通過的全面性氣候立法。給世界帶來希望並知道美國嚴肅地應對氣候變遷，有助於美國有效地與國際社會談判。

馬基同時是調查英國石油公司漏油事件的主導人物。他堅持要求該公司披露漏油量的真實規模，並迫使英國石油公司在「Spillcam」網站上向大眾提供漏油實況轉播影片。英國石油公司最終承認14 項罪名。

馬基在聯邦眾議院擔任電信及網路小組委員會主席或資深成員長達20年，促進新的資訊技術發展，並制定具有里程碑意義的《1996 年電信法》，將競爭引入電信市場並使私部門的投資得以開放。他也是全國核凍結運動的領導人，並且始終是國會核武禁止擴散問題的擁護者。

二、聯邦眾議員約翰‧加勒曼帝（Representative John Garamendi）

加勒曼帝於1974 年當選為州議會議員，制定了全美第一個太陽能、風能和節能的稅收抵免。他還制定了《加州農村衛生法》，以確保農村社區中弱勢的居民能獲得有品質的醫療照護。身為州參議員，他建立了一個以工作為導向的福利計畫，以經濟競爭力和科學進步為目標制定一項州議程，並制定立法來資助整個加州大學系統的研究設施建設。

他於 2007 年當選為副州長，成為州土地委員會主席，成功地保護了加州的沿岸海灘，並阻止了近海石油和天然氣的進一步開發。

加勒曼帝是眾議院軍事委員會戰備小組委員會的主席，他透過該委員會制定法律，命令軍隊減少溫室氣體排放，為所有基地做好準備以抵抗氣候變化的影響、改善軍人家庭住宅，並去除軍事設施內外的飲用水裡的有毒物質。

戰備小組委員會負責監督美國國防部超過三分之一的年度預算，對全球1100個軍事設施和基地擁有管轄權，並監督美國的所有軍事訓練、後勤和設備維護。

作為海岸巡防及海事運輸小組委員會的前資深成員，加勒曼帝成為塑造美國海事和港口政策的領導者，以發展美國國內艦隊、改善港口的空氣與水污染、並容納更大型的船隻。

三、聯邦眾議員艾倫‧魯文索（Representative Alan Lowenthal）

艾倫‧魯文索在美國聯邦眾議院代表加州第 47選區，目前為其第四任任期。在加入國會前，他曾先後擔任加州長灘市議會議員及加州議員達二十年。在華府，魯文索眾議員持續致力於通過常識性的兩黨解決方案，使他在同僚和選民中頗具聲望，視他為長灘市以及沙加緬度最受尊敬和最有效率的議員之一。

身為州議會成員和州議會兩黨核心小組的創始成員，魯文索使加州第一個獨立的加州公民重新分區委員會得以成立，這個委員會把重新分區的權力從政治人物手中還給人民。

魯文索代表的是全美種族最多元的選區之一，他在國會倡導人權，不僅止於美國國內，而是在全世界。他也把對LGBT 權利的強烈支持帶到華盛頓，成為第一位在辦公室外永久掛著驕傲旗幟的國會議員。

四、聯邦眾議員唐‧貝耶 (Don Beyer)

唐‧貝耶代表維吉尼亞州第八選區，包括阿靈頓、亞歷山大、福爾斯徹奇和費爾法克斯郡的部分地區，目前為其第四任任期。他是眾議院聯合經濟委員會主席，並在眾議院歲入委員會和眾議院科學太空與科技委員會服務，並擔任太空小組委員會主席。他是新民主黨員聯盟氣候變遷特別工作小組的聯合主席。

他於1990年至1998年擔任維吉尼亞州副州長，並在歐巴馬總統任內擔任駐瑞士和列支敦斯登大使。貝耶曾為1997年維吉尼亞州的民主黨州長候選人。

歐巴馬總統於2009年提名貝耶為駐瑞士和列支敦斯登大使。他藉由這項職位倡導實施更嚴厲的制裁，以迫使伊朗開始核裁軍討論。作為大使，貝耶在美國司法部制止美國富人濫用瑞士銀行保密法的努力上，扮演不可或缺的角色。

五、聯邦眾議員阿瑪塔‧科爾曼‧羅德薇（Representative Amata Coleman R

adewagen）

她是美屬薩摩亞第一位任職於美國聯邦眾議院的女性，是國會當選者中，第一位薩摩亞裔的女性共和黨黨員，也是聯邦政府職務最資深的亞太裔共和黨黨員當選者。

羅德薇於眾議院退伍軍人事務委員會擔任資深職務，為整個委員會及其兩個小組委員會的副主席，包括健康小組委員會，這是她替美屬薩摩亞退伍軍人發聲的主要領域，以及監督和調查小組委員會。

她以委員會中的身分立法、監督法律和及政府各部門，並提出政策和計畫。她積極參與有關美國各屬地的健康、教育、福利、政治地位以及所有經濟和社會計畫的問題，此外她也監督會影響562 個聯邦承認的印第安部落的政策。

在成為國會議員之前，羅德薇曾任聯邦眾議院多數黨領袖的幕僚八年，並曾在美國經濟機會局和衛生教育福利部任職。她也曾為美屬薩摩亞派至華盛頓的首位無任所代表的第一個執行助理。

她於2003 年成為第一位，也是唯一一位被全美職業亞裔美國婦女協會（NAPAW）評選為「年度傑出女性」的太平洋島民。