今晚台電也證實，有86戶停電（自強一路與自強一路38巷），依現場指揮官要求基於安全考量停電，目前搶修依現場指揮官調度配合辦理。（洪靖宜攝）

今晚台電也證實，有86戶停電（自強一路與自強一路38巷），依現場指揮官要求基於安全考量停電，目前搶修依現場指揮官調度配合辦理。（洪靖宜攝）

高雄市前金區自強一路83巷一處建案工地今（14）日下午發生塌陷意外，緊鄰的7戶民宅被認定是危樓將盡速開拆外，今晚台電也證實，有86戶停電（自強一路與自強一路38巷），依現場指揮官要求基於安全考量停電，目前搶修依現場指揮官調度配合辦理。

據了解，今天下午3點多時，該意外地點附近店家及住宅就停電，店家無電可用，無法做生意，抱怨連連，不少居民屋子沒受損，但也因停電成了受災戶，只能繼續摸黑等電台。台電解釋，是為了安全性考量才停電，何時復電得視現場搶修狀況。

工務局會同高雄市土木技師公會及建築師公會到場勘察，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，導致滲水滲砂，造成路面塌陷及民宅，消防局派出多輛水箱車持續灌注水至基地開挖內，預防土水持續進入基地，避免鄰房持續傾斜。

建築、結構、土木3大工會代表判定7戶達到危樓標準，最嚴重傾斜率已達19分之1，會根據《建築法》第85條立刻拆除，目前先將20名住戶安置在附近旅館中。

工務局表示，現場因違反《建築法》第63條，建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」，並依同法第89條處起、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工。

工務局建管處召集附近受影響住戶協調開會，並協助重回屋內收拾貴重物品，有住戶從家中走出直呼：「牆壁嚴重龜裂，屋況比中午時還嚴重！走路會有暈眩感覺」建商也表示，會盡快加強基地的修復，再做路面的修復工程，對於附近民宅的損失也會全權負責。