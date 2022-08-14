全球數位經濟發展快速，也能成為台灣務實外交的新模式。台灣為創始會員國之一的亞太貿易便捷化與電子商務理事會（Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business，簡稱AFACT），今年爭取到接任AFACT常設秘書處，以及擔任明年《AFACT 2023》年度活動的主辦國，15日將在臺北首發舉辦「打造亞太數位經濟共同體國際論壇」 ，邀請友台國際組織專家共同與會，預期積極參與AFACT與聯合國外圍重要組織活動，將有助於我國與聯合國事務接軌。

AFACT為配合聯合國經濟及社會理事會下屬的政府間機構UN/CEFACT而設立，UN/CEFACT主要職責是簡化和協調世界各國在行政、商業、運輸業等方面的程序和慣例，透過標準化消除貿易障礙和簡化貿易手續，促進國際貿易發展，參與成員包含歐洲各會員國、政府間組織及各產業領域之國際組織等。

AFACT常設秘書處資策會表示，15日舉辦的「攜手打造亞太數位經濟共同體」國際論壇，有來自印太地區的重要國際專家學者UN/CEFACT副主席Mr. Tahseen Ahmad Khan，UN/CEFACT 觀光旅遊組召集人Mr. Sachin Mehta，以及曾受命代表UNECE及ISO等國際民間組織談判的亞太意見領袖鈴木耀夫等，親自來臺與會交流，並恭賀我國接任AFACT常設秘書處的重責大任，準數位部長、行政院政務委員唐鳳將以貴賓身份蒞臨致詞。