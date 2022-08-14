高雄市前金區自強一路83巷一處建案工地今（14）日塌陷意外，造成路面塌陷、7戶嚴重傾斜被判定危樓，將盡速拆除。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩痛批，半年塌陷2次，高市府未善盡監督之責，所幸這起重大疏失沒有造成市民傷亡，否則市府將負難以擔當的責任。

柯志恩表示，第一時間獲得資訊後，已聯繫在現場的高市議員黃紹庭了解情況，目前高市府已疏散居民，並經市議員參與協調，與居民達成初步共識。

柯志恩重申，工安不容任何打折、市民安全不應市府疏失而受到損害，雖然市府亡羊補牢，卻不能掩蓋重大疏失之責。今日塌陷的同一地點，今年3月就已塌陷過一次，但市府顯然未善盡監督管理施工廠商、維護工安的責任。

柯志恩認為，在不到半年內竟塌陷兩次，不只造成市民生命財產安全受到直接威脅，更牽連鄰近多棟民房，可能因而成為危樓，所幸這起市政府重大疏失沒有造成市民傷亡，否則市府將負難以擔當之責。

柯志恩並提出3項訴求，首先市府除妥善安置受影響之民眾外，也應確保廠商能快速、合理，履行賠償責任，以讓相關住戶影響最小化為目標；其次，高市府必須完整說明，為何半年之內，同一處工地竟造成2次塌陷，政府監督管理在哪，相關人員有無疏失？

最後，柯志恩直指，高雄市工安維護的SOP和執行顯然不足，市府除要做通盤檢討外，更要全面檢查現有施工工地的安全維護落實狀況。