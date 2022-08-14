全國社區學生棒球大賽U10全國賽預賽今天（14日）在台中上楓球場及春安球場進行10場賽事，桃園龜山在A組循環賽中已經取得2勝，台北東園雖然在第2場一路落後，但最後驚險獲勝，也是拿下2勝，讓教頭蘭鎮一直呼嚇壞了，同樣來自台北的NBA港湖也是2勝，D組部分，由高雄熊快樂少棒拿下2勝。

A組部分，目前桃園龜山拿下2勝，WHB親子聯盟、文山少棒都是1勝1敗，松山區體育會吞下2敗；B組部分，台北東園奪下2勝，新竹竹風少年1勝，台中騎士吞下1敗，魔法師少棒則是吞下2敗；C組部分，兩支來自台北市內湖的球隊藍色閃電、NBA港湖都拿下2勝，台中向上、台北波特都吞下2敗；D組部分，熊快樂少棒紫隊拿下2勝，台中健行小牛1勝，中大紅襪TB10吞1敗，新北海德少棒2敗。

龜山昨天先以6比4擊敗WHB親子聯盟，今天再以8比1擊敗松山區體育會，松山區體育會教練陳朝麒表示，龜山雖然來參加社區比賽，但他們也是校隊訓練出的球員。在面對這麼強的敵人，松山球員們在場上很認真面對每一球，也表現得很歡樂，非常享受打棒球，「以前也有遇過球速很快的，但龜山相當穩定，實力上還是有落差，但他們只要能盡力去表現，做到教練要求的，就不會太苛責他們。」

松山陳睿凡擔任先發三壘手、開路先鋒，並在比賽後段登板投球，表現可圈可點，拿下這場比賽的最佳精神獎。陳睿凡以前參與的運動項目是足球，但偶然在電視上看到棒球，讓他對棒球產生興趣，他說：「足球越看越無聊，但棒球看起來很好玩，所以我就想要打」因此他請媽媽幫他找棒球隊伍，也因此加入松山區體育會打球。

陳睿凡喜歡在棒球場上交朋友，站在三壘時，如果壘上有跑者，他就會跑去找跑者閒聊，交到許多朋友。這次面對龜山，他說：「他們真的超強，球速又快，投球又準，很想像他們一樣。」

東園在首戰以11比1擊敗台中騎士，但第2場面對魔法師少棒，一開始就被打下3分，直到最後一局才靠2分打點再見安打逆轉獲勝，讓東園教練直呼：「嚇死了！這場應該會輸的。」東園教練藍振奕提到，這次雖然是U10的比賽，但球隊比較像是U9球隊，他說：「讓他們跟年紀比較大的隊伍比賽，希望透過越級打怪，讓他們增加一些經驗。」

東園投手王永畯在首戰先發2局無失分，獲選最佳精神獎，而他的棒球之路是從沖繩開始，他說：「之前去沖繩玩的時候，看到了一個手套，就買來跟爸爸一起玩，後來在電視上看到Lamigo的比賽，就想起這個手套，想要繼續跟爸爸丟球。」

王永畯現在正要升五年級，但他已經轉學2次，第一次轉學是因為報名台北市興隆國小的資優班，但三年級暑假開始參與東園美麗棒夏令營，陸陸續續參與球隊訓練，讓他想要轉學到東園，今年暑假開始，他離開興隆資優班，轉學到東園參與棒球隊練習。