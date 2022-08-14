知名直播主連千毅近日捲入糾紛，先是發聲明指出前「連女郎」進行性交易，造成公司困擾只好切割，結果被對方放出「約過夜」的對話截圖，讓連千毅火速在13日晚間開直播澄清。而現任「連女郎」長瀨昆妮雖未發表任何意見，但她差點在直播中走光，成為意外的「嬌」點。

連千毅13日晚上指控前「連女郎」以每次12萬的價格出賣肉體，造成公司不必要的困擾，所以向警方舉報並公開切割；隨後前「連女郎」做出反擊，澄清12萬匯款是朋友匯進來要投資的，接著PO連千毅4月16日「約X」的對話截圖，指責男方「不要愛不到就要毀了一個人」。

連千毅火速在當晚開臉書直播澄清，表示自己4月16號在台中接大甲媽祖，不可能「約X」，暗示前「連女郎」P圖扭曲真相，將再提告誹謗及偽造文書罪。而現任「連女郎」長瀨昆妮在後方為老闆站台，身穿一襲超深V的低胸貼身短洋裝，豐滿E球呼之欲出，連黑色內在美的細線都若隱若現，她也察覺到洋裝似乎快往下掉，顧不得連千毅還在開直播，數度在鏡頭前東喬西喬，養眼的畫面全部播送，讓許多男網友看得血脈賁張，紛紛留言：「昆妮正翻了」、「後面的美女不錯」、「昆妮小心了，晃小力點」。